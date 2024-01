Iga Świątek z szansą na trzeci triumf. Sabalenka już dwa razy odprawiona z kwitkiem

W ostatnich latach Iga Świątek szczególnie upodobała sobie turniej WTA w Stuttgarcie, którego głównym sponsorem jest Porsche. Dwa zwycięstwa z rzędu w tych zawodach zapewniły jej nie tylko rankingowe punkty i nagrody, ale również kontrakt sponsorski z tą marką.

Iga Świątek znów weźmie udział w turnieju WTA Stuttgart. Wśród rywalek Aryna Sabalenka

Dlatego nie dziwi, że w tegorocznym turnieju, którego pełna nazwa brzmi Porsche Tennis Grand Prix, znów weźmie udział. Iga Świątek nie będzie jednak jedyną tenisistką światowego formatu, która wystąpi w tych rozgrywkach. Organizatorzy poinformowali w oficjalnym komunikacie, że poza obecnym numerem jeden rankingu WTA, w zawodach wezmą udział łącznie cztery zwyciężczynie turniejów wielkoszlemowych.

"W Porsche Tennis Grand Prix 2024 weźmie udział światowa czołówka, ponieważ cztery mistrzynie Wielkiego Szlema - posiadaczka tytułu Iga Świątek, Angelique Kerber, Emma Raducanu i Aryna Sabalenka - już zgłosiły się do mającego długą historię turnieju w Stuttgarcie" - czytamy w komunikacie na stronie organizatora.

Kibiców nie trzeba będzie specjalnie przekonywać do śledzenia turnieju, na którym jest szansa na pojedynek takich rywalek jak Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Gdyby doszło do spotkania z Angelique Kerber, to Niemka miałaby okazję do rewanżu przed własną publicznością za pierwszy mecz finału United Cup, w którym przegrała ze Świątek 2:6, 0:6. Emma Raducanu też ma z Polką rachunki do wyrównania - do tej pory zagrała z nią dwa mecze i oba przegrała - jeden właśnie na zawodach w Stuttgarcie, w 2022 roku (4:6, 4:6).

Turniej WTA w Stuttgarcie odbędzie się w dniach 13-21 kwietnia 2024 roku. Ewentualne zwycięstwo w tych zawodach oznaczałoby dla Igi Świątek trzeci tytuł z rzędu. W poprzednich dwóch edycjach pokonywała w finale Arynę Sabalenkę (6:2, 6:2 i 6:3, 6:4). Ostatnią tenisistką, której udało się wygrać te rozgrywki trzy razy z rzędu jest Marija Szarapowa, która zwyciężała w latach 2012-2014.