Trener Hurkacza zobaczył Świątek z bliska i wydał wyrok. "O mój Boże"

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zakończyli przygodę z drugą edycją United Cup. Polski duet wraz z całą reprezentacją doszedł do finału tej prestiżowej imprezy, ale niestety w decydującej rywalizacji lepsi okazali się Niemcy. Dzięki zwycięstwom Alexandra Zvereva nad Hurkaczem oraz niemieckiego miksta wygrali 2:1. Iga Świątek w singlu przez cały turniej była niepokonana i została MVP zawodów. Naszej najlepszej tenisistki nie mógł się nachwalić amerykański trener Huberta Hurkacza, Craig Boynton.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrz Polski pokonuje wicemistrza. Zwycięstwo skomentował Norbert Huber

Co za słowa o Idze Świątek! Trener Hurkacza oniemiał. "O mój Boże!"

Szkoleniowiec nie miał wcześniej zbyt wielu okazji, by obserwować Świątek na żywo. Jak przyznał, odczucia są zupełnie inne niż w przypadku oglądania meczu w telewizji. - Kiedy w zeszłym roku po raz pierwszy zobaczyłem ją na żywo na korcie, mówiłem wszystkim: "Jeśli masz dzieci, jeśli kochasz tenis, musisz kupić bilet i zająć jak najlepsze miejsce, najlepiej blisko kortu". Z tego punktu widzenia otworzyły mi się oczy - stwierdził w rozmowie dla oficjalnej strony internetowej turnieju United Cup.

Co zrobiło na nim największe wrażenie? - Po pierwsze, jej atletyzm. Po drugie, siła jej uderzeń z ziemi. Jej intensywność i sposób, w jaki rozgrywała każdy punkt, wciąż były naprawdę takie same. Kilka bekhendów uderzyła tak, że myślałem: "o mój Boże!". W telewizji nie jest to tak spektakularne, jak na żywo. Zawsze byłam fanem Igi ze względu na polskie powiązania. Ale po obejrzeniu jej gry każdemu, kto chce mnie słuchać, mówię, że trzeba iść i obejrzeć ją na żywo - radził wszystkim fanom.

Trener Hurkacza pod wrażeniem atmosfery w polskiej kadrze. "Iga i Hubi świetnie się dogadują"

Boynton zdradził również, że wspólny turniej był także znakomitym doświadczeniem towarzyskim. - W zeszłym roku dopiero poznaliśmy drużynę Igi. Teraz mogę powiedzieć, że to po prostu wspaniali ludzie, mieliśmy razem mnóstwo dobrej zabawy. A Iga i Hubi świetnie się dogadują - zdradził. Chwalił też atmosferę wewnątrz całej reprezentacji Polski. - Polacy to bardzo, bardzo zwarta społeczność. Wszyscy tenisiści zbierali się razem i bezinteresownie kibicowali sobie nawzajem - chwalił.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w United Cup spotkali się także rok wcześniej. Wówczas Polska również spisała się znakomicie. Odpadła dopiero w półfinale z USA. Teraz nasi najlepsi tenisiści przygotowują się do indywidualnych występów w wielkoszlemowym Australian Open. W poniedziałek ruszyły kwalifikacje.