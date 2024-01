Falstart na Australian Open! Spełnił się czarny scenariusz

Tenisowy sezon rozkręca się na dobre, a najlepszym tego dowodem była zeszłotygodniowa rywalizacja w aż sześciu turniejach ATP oraz WTA. Najważniejsze były dwa: w Brisbane kobiet z racji rangi WTA 500, gdzie triumfowała Elena Rybakina, oraz United Cup, czyli nieformalne mistrzostwa świata. W nim najlepsi okazali się Niemcy, którzy w finale pokonali Polskę 2:1.

Falstart na AO. 128 meczów jednego dnia!

Te imprezy - choć prestiżowe - mają jednak charakter jedynie przygotowujący pod to, co dziać się będzie w najbliższych tygodniach. Mowa o nadchodzącym Australian Open, które zapowiada się bardzo interesująco. Zwłaszcza wśród kobiet, gdyż świetną formę zaprezentowały Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, a także Coco Gauff, który triumfowała w Auckland (WTA 250).

Główny turniej w Melbourne po raz pierwszy w historii zainaugurowany zostanie już w niedzielę (14 stycznia). W przypadku polskich kibiców będzie to dokładnie noc z soboty na niedzielę - od godz. 1:00. Jednakże rywalizacja na kortach Melbourne Park rozpoczyna się już tydzień wcześniej, od kwalifikacji. Te miały wystartować w poniedziałek, lecz rozegranie pojedynków uniemożliwiła pogoda - konkretnie obfite opady deszczu. Zanotowano falstart, choć nie z winy organizatorów.

Spowodowało to niemały ból głowy organizatorów, którzy postanowili wszystkie mecze pierwszej rundy przenieść na wtorek. Oznacza to, że jednego dnia rozegrane zostaną 128 pojedynki - 64 męskie oraz 64 kobiece. Wśród nich jedna reprezentantka Polski. To Katarzyna Kawa (196. WTA), która do Melbourne podróżuje prosto z Sydney, gdyż była częścią biało-czerwonej ekipy podczas United Cup. Jej rywalką w pierwszej rundzie eliminacji będzie Lina Gjorczeska (214. WTA) z Macedonii Północnej. Polka będzie faworytką tego starcia, ale żeby awansować do turnieju głównego Australian Open, trzeba wygrać aż trzy pojedynki. To spotkanie zaplanowano jako drugie na korcie nr 13, a start gier o godz. 0:00 w nocy z poniedziałku na wtorek.