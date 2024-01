Jest zmiana w TOP3 rankingu WTA! Co za wieści dla Igi Świątek

Iga Świątek nie wygrała United Cup, ale i tak może mieć ogromne powody do zadowolenia. Polka została wybrana MVP turnieju, a dobra postawa w Australii przełożyła się na ranking WTA. A w nim na tydzień przed startem wielkoszlemowego Australian Open doszło do poważnych zmian. Świątek wyraźnie odskoczyła drugiej Arynie Sabalence (2. WTA). Roszada nastąpiła także tuż za ich plecami - na trzeciej pozycji.

Iga Świątek powiększa przewagę w rankingu WTA. Potężna zmiana tuż przed Australian Open

Na początku nowego 2024 r. Iga Świątek miała nad Sabalenką 445 punktów przewagi. Teraz powiększyła się ona do 975 punktów. Jak do tego doszło? 22-latka za wejście do finału United Cup zarobiła 500 punktów, co w sumie daje jej na ten moment aż 9880 punktów. Białorusinka również awansowała do finału, tyle że turnieju w Brisbane. W nim przegrała 0:6, 3:6 z Jeleną Rybakiną (3. WTA), a ponieważ rok temu w analogicznym okresie wygrała turniej w Adelajdzie, odpisano jej 145 punktów.

Największą wygraną najnowszego zestawienia jest z kolei pogromczyni Sabalenki - Jelena Rybakina. Dzięki wygranej zarobiła 445 punktów, wyprzedziła trzecią dotychczas Coco Gauff i wróciła na podium rankingu. Nad Amerykankę ma 151 punktów przewagi. Do Sabalenki traci jednak bardzo dużo - dokładnie 2094 punktów. Dalsza część pierwszej dziesiątki pozostała bez zmian.

O dwie pozycje spadła za to Magda Linette. Druga z Polek odpadła już w 1/8 finału turnieju w Brisbane po przegranej z Darią Kasatkiną (15. WTA) i na ten moment jest 24. Taki sam spadek zaliczyła Magdalena Fręch, która przesunęła się z 70. na 72. pozycję. Minimalnie o jedno miejsce awansowała Katarzyna Kawa - jest 196.

Ranking WTA [stan na 8 stycznia]: