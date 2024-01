Zverev nagle zwrócił się do Polaków. Po prostu wow. Klasa

Polacy nie wygrali tenisowego United Cup. W finale nasza drużyna przegrała z Niemcami 1:2. O porażce zdecydowało spotkanie miksta, w którym Iga Świątek i Hubert Hurkacz przegrali z parą Laura Siegemund - Alexander Zverev 4:6, 7:5, 4:10.

Polacy przegrali finał, mimo że zaczęli go wspaniale. W pierwszym spotkaniu Świątek w niewiele ponad godzinę rozbiła Angeliquę Kerber 6:3, 6:0. W drugim meczu Hurkacz przegrał ze Zverevem 7:6(3), 6:7(6), 4:6.

I to spotkania szczególnie szkoda, bo w drugim secie Polak miał dwie piłki mistrzowskie. W tie-breaku przy stanie 6:4 Hurkacz mógł zakończyć nie tylko swoje spotkanie, ale też rywalizację w United Cup. Polak nie wykorzystał jednak wielkiej szansy.

Bliżej zakończenia meczu Hurkacz był przy drugiej piłce meczowej. To wtedy w zaciętej wymianie Zverev zagrał piłkę pod linię końcową, minimalnie o nią zahaczając. Właśnie do tej akcji niemiecki tenisista odniósł się w pomeczowej wypowiedzi.

Zverev pogratulował Polakom

- Gratulacje dla Polaków, za wami wspaniała seria zwycięstw - zaczął Zverev, zwracając się do naszej drużyny. - Dziś milimetry zdecydowały o tym, że nie zostaliście mistrzami. Wiem, że jesteście rozczarowani, ale przed wami wspaniały sezon. Zwłaszcza przed wami, Hubert i Iga - powiedział Niemiec.

- Iga, gratulacje tytułu MVP turnieju. Powiedziałem to już we wcześniejszym wywiadzie i teraz to powtórzę. Posiadanie ciebie w drużynie jest jak granie na kodach w grze komputerowej. To, co zrobiłaś w ostatnich latach, było niesamowite. Jestem przekonany, że przed tobą kolejny wielki sezon. Jeszcze raz serdecznie wam gratuluję - zakończył Zverev.

Polacy, dochodząc do finału United Cup, poprawili zeszłoroczne osiągnięcie. W 2023 r. Polacy doszli do półfinału, gdzie przegrali 0:5 z Amerykanami.