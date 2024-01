Sceny z udziałem Świątek. Nie wiedziała, co się dzieje. "Co to jest?" [WIDEO]

O finałowej porażce zadecydował mikst, w którym Iga Świątek i Hubert Hurkacz zmierzyli się z Laurą Siegemund i Alexandrem Zverevem. Mecz był bardzo emocjonujący i pełen zwrotów akcji, ale ostatecznie super tiebreak zdecydował o porażce biało-czerwonych. Spotkanie skończyło się wynikiem 4:6, 7:5, 4-10.

I choć Polacy ostatecznie nie wygrali United Cup, to za swoją postawę na tym turnieju została wyróżniona Iga Świątek. Najlepsza tenisistka świata pokazała się ze świetnej strony i została wybrana MVP tych rozgrywek. Chwilę po otrzymaniu patery wyglądało na to, że nie do końca wie, za co dostała nagrodę, ale z pomocą przyszedł jej Hubert Hurkacz i po jego wyjaśnieniach Świątek mogła cieszyć się z zasłużonego wyróżnienia.

"Iga Świątek z nagrodą MVP tegorocznej edycji United Cup. 'Co to jest?'. Urocze to było, że nie wiedziała, za co została nagrodzona" - napisał w serwisie X Dawid Żbik z Eurosportu.

Dla Igi Świątek ostatnie dni są naprawdę dobre. Nie dość, że w nowym roku pokazuje świetny tenis - co dobrze wróży przed jej występami w Australian Open - to już zaczęła zdobywać pierwsze nagrody indywidualne. W sobotę 6 stycznia w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" została wybrana najlepszym polskim sportowcem roku 2023.

Niedługo poznamy przeciwników polskich zawodników i zawodniczek w Australian Open. Losowanie odbędzie się w czwartek 11 stycznia. Iga Świątek będzie jedną z głównych faworytek do końcowego zwycięstwa. Już teraz pojawiły się pierwsze dobre wiadomości dotyczące jej startu.