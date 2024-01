Co za thriller w finale! Historyczny sukces 20-letniego polskiego tenisisty. Brawo

Maks Kaśnikowski ma za sobą udany turniej Challengera w portugalskim Oeiras. Przed startem imprezy zajmował 324. miejsce w rankingu ATP. Wiadomo, że ten wynik poprawi. Dziś utalentowany tenisista zmierzył się w finale z Gastao Eliasem. Starszy o 13 lat Portugalczyk musiał uznać wyższość warszawianina.

Następca Hurkacza zagrał dziś w finale

Kaśnikowski należy do grona najbardziej utalentowanych polskich tenisistów. 20-letni warszawianin w poprzednim roku wdrapał się na 288. miejsce w rankingu ATP. W ostatnim tygodniu rywalizował w turnieju Challengera w Portugalii. Na korcie w Oeiras pokonywał dużo wyżej notowanych rywali. W pierwszej rundzie uporał się z Adrianem Andreevem (265. ATP) 3:6, 7:6 (10), 6:3. Kolejnym jego przeciwnikiem był Joao Domingues (803. ATP). Pokonał Portugalczyka 7:5, 6:4. Ćwierćfinałowa potyczka to wielka sensacja i pokonanie rozstawionego z "dwójką" Joao Sousy (244. ATP) 7:6 (1), 6:4.

W meczu o przepustkę do finału Kaśnikowski pokonał Francuza Valentina Royera (258. ATP). Mecz zakończył się po dwóch setach - obu wygranych w stosunku 6:4.

Finał to starcie ze sklasyfikowanym na 336. miejscu w rankingu ATP Gastao Eliasem. Pierwszy, trwający 1 godzinę i 4 minuty set, padł łupem Polaka. Kaśnikowski wygrał wojnę nerwów i zwyciężył w tie-breaku. Druga partia rozpoczęła się od trzech wygranych gemów Portugalczyka. 20-latek przy stanie 4:2 dla rywala zdołał go przełamać. Na nic się to jednak zdało, bo doświadczony zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego break-pointem zakończył seta. Wygrał 6:4.

W trzeciej decydującej partii wygrał Kaśnikowski. Polak aż trzykrotnie wygrywał gemy przy serwisie rywala, co przełożyło się na końcowy sukces.

Gastao Elias - Maks Kaśnikowski 1-2 (6:7, 6:4, 3:6)