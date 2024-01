To jest polski dzień tenisa! Fręch weszła do turnieju "z buta"

Magdalena Fręch ma za sobą bardzo udany 2023 rok, w którym udało jej się znaleźć na najwyższym w karierze, bo 63. miejscu w rankingu WTA. Aktualnie polska tenisistka jest 70. rakietą świata i 2024 rok rozpoczęła od porażki z Marie Bouzkovą (36. WTA) 0:6, 6:3, 4:6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Auckland.

Magdalena Fręch zagra w głównej drabince turnieju w Hobart

Po tym niepowodzeniu Fręch przystąpiła do eliminacji do turnieju WTA 250 w Hobart. W sobotę, w niespełna ponad godzinę polska tenisistka pokonała Brytyjkę Amarni Banks (308. WTA) 6:3, 6:1. W niedzielny poranek polskiego czasu czekało ją spotkanie finałowe z Bułgarką Wiktorią Tomową (75. WTA). Wydawałoby się - patrząc na ranking - że będzie to zacięte spotkanie. Nic jednak bardziej mylnego. 71 minut, 6:1, 6:3 i Magdalena Fręch zakwalifikowała się do głównej drabinki turnieju w Hobart.

W pierwszej rundzie turnieju Fręch zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (53. WTA). Dotychczas obie panie grały przeciwko sobie tylko raz - w lutym 2022 roku w Guadalajarze Hiszpanka wygrała 6:0, 6:2. To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 9 stycznia. Tego samego dnia w Hobart zagra Katarzyna Piter. Polka w parze z Rosjanką Lidią Morozową zmierzą się z kazachsko-ukraińską parą Anna Danilina - Nadia Kiczenok.

Pod względem wynikowym niedzielne przedpołudnie było owocne dla polskich kibiców tenisa. Poza Magdaleną Fręch swój mecz wygrała Iga Świątek z Angelique Kerber w finale United Cup. Do tego Kamil Majchrzak zwyciężył w turnieju ITF 15K w Monastyrze. Serię dobrych wyników przerwała porażka Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem podczas zmagań w Sydney.