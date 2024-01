Lepszej sytuacji Świątek nie mogła sobie wymarzyć. Ważne wieści przed Australian Open

Szanse Świątek na triumf w jakimś stopniu będą zależeć od tego, jaka będzie drabinka. To wyjaśni się w czwartek 11 stycznia, gdy w Margaret Court Arena odbędzie się ceremonia losowania. Mimo to już teraz można ocenić, kiedy Polka będzie mogła wpaść na najgroźniejsze rywalki.

Iga Świątek ma się z czego cieszyć. Oto rozstawienia przed Australian Open

Zawodniczki będą rozstawione na podstawie miejsca zajmowanego w najbliższym notowaniu rankingu WTA (8 stycznia). W nim Świątek będzie na pierwszym miejscu, a na drugim Aryna Sabalenka (w Melbourne będzie bronić tytułu), co oznacza, że w AO będą mogły zagrać ze sobą najwcześniej w finale. Z kolei dopiero na etapie półfinału Polka będzie mogła zmierzyć się z Jeleną Rybakiną (awansuje na trzecie miejsce w rankingu) lub mistrzynią US Open Coco Gauff (spadnie na czwartą pozycję). Jest to dobra wiadomość zwłaszcza w kontekście gry z Kazaszką, która wygrała trzy z czterech meczów z 22-latką, a w zeszłym roku pokonała ją w IV rundzie australijskiego turnieju.

Jednak już ćwierćfinale Polka może zmierzyć się z bardzo wymagającą rywalką. Teoretycznie najmocniejsza jest Jessica Pegula, poza nią są Ons Jabeur, mistrzyni Wimbledonu Marketa Vondrousova oraz Maria Sakkari.

Rozstawienie przed Australian Open:

1. Świątek

2. Sabalenka

3. Rybakina

4. Gauff

5. Pegula

6. Jabeur

7. Vondrousova

8. Sakkari

Nie tylko Iga Świątek. Magda Linette też będzie rozstawiona w Australian Open

Dosyć wysoko, bo jako 20. zawodniczka, będzie rozstawiona Magda Linette. Ona będzie mogła zmierzyć się ze Świątek najwcześniej w trzeciej rundzie. Dla niej będzie to niezwykle istotny start, gdyż będzie bronić punktów rankingowych za zeszłoroczny półfinał. Do głównego turnieju zgłosiła się również Magdalena Fręch, która będzie nierozstawiona i już na starcie może wpaść na którąś z rodaczek.

Australian Open rozpocznie się 14 stycznia i potrwa do 28 stycznia. Finał singlowego turnieju kobiet zaplanowano na 27 stycznia.