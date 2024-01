To jest powrót marzeń! Kamil Majchrzak zdobył 13. tytuł w karierze. Miazga w finale

Pod koniec minionego roku Kamil Majchrzak wrócił na tenisowe korty po 13-miesięcznej dyskwalifikacji spowodowanej uzyskaniem pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Groziło mu nawet kilkuletnie zawieszenie, ale gdy udowodnił, że przyjął zakazane substancje nieświadomie, karę skrócono do 13 miesięcy.

Kamil Majchrzak zaliczył perfekcyjny powrót na tenisowe korty

W ten też sposób Majchrzak wrócił do gry 31 grudnia, gdy w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju ITF 15K w Monastyrze pokonał Philipa Hjortha (1608. ATP) 6:4, 6:4. Następnie polski tenisista wygrał kolejne dwa mecze eliminacyjne i bez straty seta awansował do samego turnieju.

W tym radził sobie wyśmienicie. W drodze do finału rozegrał cztery mecze, w których nie przegrał ani jednego seta, a do tego stracił zaledwie 14 gemów. Do tego cztery sety wygrał do zera, czyli zafundował rywalom popularnego tenisowego "bajgla".

W finale Kamil Majchrzak zmierzył się z Japończykiem Ryukim Matsudą (617. ATP). I to spotkanie, jak pozostałe 27-latka, okazało się bez historii, ale w dobrym tego zwrotu znaczeniu. Kilkanaście minut i Polak wygrał 6:1, 6:1, notując tym samym obiecujący powrót na tenisowe korty oraz wygrywając 13. turniej w karierze.

"8 zwycięstw, 16 wygranych setów i 0 straconych, 96 gemów wygranych i 26 gemów przegranych" - wyliczył Szymon Przybysz.

Majchrzak wystąpi w kolejnym turnieju ITF 15k w Monastyrze, ale tym razem nie będzie musiał przechodzić eliminacji, gdyż dostał od organizatorów "dziką kartę". Tenisista wróci także do rankingu ATP w najnowszym notowaniu.