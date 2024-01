Nadal przekazał najgorsze wieści. To było nieuniknione. "Dziękuję"

349 - tyle dni czekaliśmy na powrót do tenisowej rywalizacji wielkiego Rafaela Nadala, po tym jak dwanaście miesięcy temu nabawił się poważnego urazu biodra. Pierwsze mecze w Brisbane były naprawdę obiecujące, bo zawodnik z Majorki pokonał Dominica Thiema 7:5, 6:1 oraz Jasona Kublera 6:1, 6:2. W ćwierćfinale czekał go zdecydowanie trudniejszy sprawdzian.

37-letni weteran po ponad trzygodzinnej walce przegrał z Jordanem Thompsonem 7:5, 6:7(6), 3:6. Warto dodać, że w trakcie trzeciego seta poprosił o pomoc medyczną, bo miał problem z biodrem.

- Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego i będę miał szansę potrenować w przyszłym tygodniu i zagrać w Melbourne - oświadczył po meczu hiszpański mistrz.

No i od razu pojawiły się wątpliwości, czy Nadal w ogóle będzie w stanie rywalizować w prestiżowym turnieju Australian Open, który wystartuje już 14 stycznia.

Nadal wycofał się z Australian Open

O czym poinformował w niedzielę na swoim koncie na portalu X.

"Cześć wszystkim, podczas mojego ostatniego meczu w Brisbane miałem mały problem z mięśniem, który jak wiecie sprawił, że się zmartwiłem. Kiedy dotarłem do Melbourne, miałem okazję zrobić rezonans magnetyczny i okazało się, że mam mikro-naderwanie mięśnia, ale nie w tej samej części, w której doznałem kontuzji, co jest dobrą wiadomością. W tej chwili nie jestem gotowy do rywalizacji na maksymalnym poziomie w meczach 5-setowych. Wracam do Hiszpanii, aby zobaczyć się z lekarzem, poddać się leczeniu i odpocząć" - oświadczył Nadal.

"Pracowałem bardzo ciężko przez cały rok na ten powrót i jak zawsze wspominałem, moim celem jest być na moim najlepszym poziomie w ciągu trzech miesięcy. Pomimo smutnej dla mnie wiadomości, że nie będę mógł zagrać przed niesamowitą publicznością w Melbourne, nie jest to bardzo zła wiadomość i wszyscy pozostajemy pozytywnie nastawieni do reszty sezonu. Naprawdę chciałem zagrać tutaj w Australii i miałem okazję rozegrać kilka meczów, które sprawiły, że byłem bardzo szczęśliwy i pozytywnie nastawiony. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia wkrótce! Rafa" - podsumował Hiszpan.

Nadal to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. A dwukrotnie triumfował podczas Australian Open (w 2009 i 2022 roku).