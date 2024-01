To był nokaut! Sabalenka zdemolowana w finale. Co za wstyd

Aryna Sabalenka bez trudu awansowała do finału turnieju w Brisbane, gdzie spotkała się z Jeleną Rybakiną. To, co wydarzyło się w tym meczu, było wręcz niewiarygodne. Pierwszy set zakończył się po zaledwie 25 minutach, a wiceliderka światowego rankingu nie zdołała ugrać ani jednego gema - poniosła bardzo wstydliwą porażkę 0:6. W drugim secie jej gra wyglądała niewiele lepiej, przez co kwestia tytułu rozstrzygnęła się już po 70 minutach.

