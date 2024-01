Niewiarygodna Iga Świątek! Koncert! Drugi set wygrany w 22 minuty

Jeśli ktoś zakładał, że mecz Igi Świątek z mającą za sobą 18-miesięczną przerwę w grze Angelique Kerber będzie szybkim spacerkiem, to pomylił się. A potwierdzeniem tego były już pierwsze wymiany finałowego pojedynku United Cup i reakcje liderki światowego rankingu na każdy zdobyty nie bez trudu punkt. 35-letnia Niemka polskiego pochodzenia pokazała, że – o ile nie przeszkodzą jej kłopoty zdrowotne – to stać ją na to, by wrócić do światowej czołówki. Jej pech w niedzielę polegał na tym, że po drugiej stronie kortu stała tenisistka Tomasza Wiktorowskiego, która jest obecnie - albo można byłoby też powiedzieć wciąż - w świetnej dyspozycji.

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Pamiętne zdjęcie z Wimbledonu. Półtora roku czekania na zwycięstwo

Świątek i Kerber to przedstawicielki dwóch różnych pokoleń tenisowych, czego symbolem jest ich wspólne zdjęcie z Balu Mistrzów Wimbledonu 2018. 17-letnia wówczas raszynianka znalazła się na tej imprezie jako triumfatorka juniorskiej rywalizacji i to wtedy w Polsce zrobiło się o niej po raz pierwszy nieco głośniej. Wtedy jednak jeszcze raczej nikt nie domyślał się – łącznie z samą Igą i jej najbliższymi – że już za kilka lat będzie liderką rankingu WTA z czterema tytułami wielkoszlemowymi na koncie.

Starsza o 13 lat Niemka miała zaś wówczas już potwierdzony kilkoma dużymi sukcesami status gwiazdy światowego formatu, a w Londynie wywalczyła trzeci tytuł wielkoszlemowy. Jak na razie ostatni. Ten prestiżowy turniej ma ważne miejsce w sportowej biografii Kerber także z innego powodu. To właśnie nim w 2022 roku zakończyła sezon przed udaniem się na półtoraroczną przerwę macierzyńską. Wówczas odpadła w trzeciej rundzie, a ostatnie aż do wczoraj zwycięstwo zanotowała etap wcześniej, pokonując Magdę Linette.

25 lutego 2023 roku urodziła córeczkę Lianę, a pół roku później wznowiła treningi pod okiem Torbena Beltza, z którym na przestrzeni lat kilkakrotnie kończyła współpracę i ją wznawiała. 35-latka przyznała, że tęskniła podczas przerwy macierzyńskiej za tenisem, ale też wiedziała, że do przygotowań musi podejść ze spokojem i rozsądkiem.

- Kluczowy był powrót do formy fizycznej. Dla mnie sam tenis nigdy nie był dużym problemem, bardziej chodziło o przygotowanie ciała, by móc wyjść i walczyć – przyznała przed United Cup.

Ten turniej był dla niej debiutanckim występem po powrocie i testem. Na pierwsze od półtora roku zwycięstwo czekała do półfinału, w którym - po dwuipółgodzinnej batalii - okazała się lepsza od Ajli Tomljanovic 4:6, 6:2, 7:6, broniąc przy tym dwie piłki meczowe. Wcześniej bliska przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej przegrała w dwóch setach z Jasmine Paolini i Marią Sakkari oraz w trzech z Caroline Garcią.

Świątek napociła się w pierwszym secie. Kerber zabrakło paliwa

To właśnie kwestia kondycji zdecydowała, że w niedzielę - w drugim pojedynku przeciwko Świątek w karierze - równorzędną rywalką dla pierwszej rakiety świata była jedynie w partii otwarcia. W niej kąsała naprawdę mocno. Kiedy tylko mogła grała po prostej wzdłuż linii, a Polka nie miała na to sposobu. Niemka starała się też od razu przejmować inicjatywę dzięki agresywnym returnom. Nic dziwnego więc, że każdy wywalczony niełatwo punkt wyraźnie cieszył faworytkę.

Od stanu 2:2 obie tenisistki miały kilka szans na przełamania, ale przez trzy kolejne gemy żadna z nich nie była w stanie ich wykorzystać. W tej części meczu w nieco trudniejszym położeniu była 22-latka, która w trwającym 10 minut piątym gemie dwukrotnie była bardzo blisko straty podania, w siódmym - trzykrotnie.

Wszyscy w jej boksie wyskoczyli zaś w górę z radości, gdy przy stanie 4:3 wreszcie zanotowała "breaka" na wagę zwycięstwa w tej partii. Można było odnieść wrażenie, że duży wpływ na przebieg tego gema miało rozstrzygnięcie poprzedniego. Polka była podbudowana przetrwaniem kolejnego już trudnego momentu i widać było u niej dużą determinację, by wreszcie odskoczyć bardzo doświadczonej i trudnej rywalce. Szybko objęła prowadzenie 40:0, Kerber zdołała jeszcze zmniejszyć stratę dwoma wygranymi akcjami z rzędu, ale decydujące słowo należało do obecnej, a nie byłej liderki listy WTA. Decydujący punkt zdobyła po ryzykownym zagraniu po skosie.

22-latka, mając na uwadze groźny return Niemki, starała się ryzykować serwisem. Kosztowało ją to trzy podwójne błędy w tej odsłonie, ale na koniec zaprocentowało - seta zakończyła bowiem asem.

Druga partia była kompletnie bez historii. Kerber wyraźnie opadła z sił i nie miała tu już nic do powiedzenia, a Świątek była na fali. Prezentowała się tak, jak w pierwszych trzech meczach United Cup i od drugiego seta półfinału z Garcią. Po jednym z zagrań brawo biła jej sama Kerber, która zdobyła w tej partii łącznie jedynie siedem punktów.

Pojedynek ten był mniej zacięty i krótszy niż poprzednia konfrontacja tych tenisistek. W 1/8 finału w Indian Wells w 2022 roku Polka wygrała 4:6, 6:2, 6:3. To był okres początku jej rewelacyjnej serii 37 wygranych meczów. W niedzielę w Sydney zanotowała 16. z rzędu.

Po zwycięstwie Świątek Polska jest o krok od pierwszego triumfu w United Cup. Zapewnić go może już Hubert Hurkacz, który zmierzy się za chwilę z Alexandrem Zverevem. Jeśli wrocławianin przegra, to rozstrzygające będzie spotkanie mikstów. Rok temu, na inaugurację tego turnieju, Biało-Czerwoni odpadli w półfinale.