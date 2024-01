Jest godzina finału z udziałem Igi Świątek. Dobre wieści dla kibiców

Polska reprezentowana w United Cup przez Igę Świątek i Huberta Hurkacza świetnie poradziła sobie w grupie. Biało-Czerwoni najpierw pokonali 3:0 Brazylię, a następnie Hiszpanię 2:1 i wygrali zmagania tej fazy. W ćwierćfinale nasz duet zagrał z Chinami. Wygrał 3:0 i podobnie było też w półfinale, w którym jego rywalem była Francja. W finale Świątek i Hurkacz trafili na reprezentację Niemiec, która wyszła z grupy z drugiego miejsca, a w fazie pucharowej pokonała 2:1 kolejno Grecję i Australię.

United Cup. Znamy harmonogram finału. Wiemy, kiedy zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz

Organizatorzy przedstawili już harmonogram finału. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 7:30 nad ranem czasu polskiego. Jako pierwsze na kort wyjdą Iga Świątek i Angelique Kerber. Będzie to ich drugie spotkanie w historii. W pierwszym podczas 1/8 finału Indian Wells w 2022 roku Polka wygrała 4:6, 6:2, 6:3. Około godziny 9 powinien rozpocząć się pojedynek Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem. Obaj grali ze sobotą do tej pory dwa razy i dwukrotnie triumfował Niemiec. Najpierw 1/8 finału turnieju w Madrycie 3:6, 6:4, 6:4, a następnie w finale turnieju w Turynie 6:2, 6:4.

O ile w mikście Polaków będą reprezentowali Świątek i Hurkacz, o tyle Niemcy zaplanowali zmiany. Nasz duet zmierzy się z parą Laura Siegemund - Maximilian Merterer. Godziny rozpoczęcia tego starcia nie podano.

Przypomnijmy, że to druga w historii edycja United Cup. Pierwsza była rok temu i trzeba przyznać, iż Polacy zaprezentował się w niej znakomicie. W ubiegłym roku nasz zespół w składzie Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Alicja Rosolska i Łukasz Kubot dotarł do aż półfinału, ale został w nim rozbity przez Stany Zjednoczone 0:5. Ostatecznie to właśnie USA wygrało całe premierowe zmagania, w których pokonało w finale Włochy 4:0.