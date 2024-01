Ależ seria Polaka. Zdemolował kolejnego rywala. Zagra o tytuł

W listopadzie 2022 r. Kamil Majchrzak, wówczas 77. zawodnik rankingu ATP, uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego i został zdyskwalifikowany. Groziło mu nawet kilkuletnie zawieszenie, ale gdy udowodnił, że przyjął zakazane substancje nieświadomie, karę skrócono do 13 miesięcy. Do gry wrócił pod koniec ubiegłego roku i to z bardzo dobrym skutkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Kamil Majchrzak odniósł kolejne zwycięstwo. Zagra w finale w Monastyrze

Polak zgłosił się do turnieju ITF M15 na kortach twardych w Monastyrze. Bez trudu przeszedł kwalifikacje, ale i w kolejnych etapach pewnie pokonywał rywali. W trzech meczach nie stracił żadnego seta i tylko 10 gemów, w dodatku aż trzy sety wygrał 6:0. To było dobrym prognostykiem przed półfinałem z Chińczykiem Tao Mu (509. ATP), rozstawionym z numerem szóstym.

Majchrzak od początku zdominował rywala, co najlepiej oddaje wynik pierwszego seta - po raz kolejny na tunezyjskich kortach zwyciężył 6:0. Druga partia była znacznie bardziej wyrównana, ale polski tenisista wygrał ją 6:4. Do rozstrzygnięcia spotkania potrzebował zaledwie 64 minut.

Kamil Majchrzak - Tao Mu 6:0, 6:4

Tym samym 27-latek znów zagra o tytuł, na co czekał od 23 października 2022 r. Wtedy w Challengerze ATP w koreańskim Pusan pokonał 6:4, 3:6, 6:2 Mołdawianina Radu Albota. W finale w Monastyrze jego przeciwnikiem będzie Japończyk Ryuki Matsuda (322. ATP), rozstawiony z numerem czwartym, lub Francuz Maxence Bertimon (1484. ATP). Ostatni mecz turnieju zostanie rozegrany w niedzielę 7 stycznia.

Kamil Majchrzak ma w dorobku cztery tytuły serii ATP Challenger oraz osiem zwycięstw w turniejach ITF Men’s Circuit.