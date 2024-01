Komentator Polsatu zaskakuje ws. wyboru Sportowca Roku. Będzie niespodzianka?

Już w sobotę wieczorem na Gali Mistrzów Sportu poznamy Sportowca Roku 2023 w Polsce. Wielu ekspertów stawia na zwycięstwo Igi Świątek, ale nieco inaczej patrzy na to m.in. Tomasz Lorek.

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Zmarzlik czy Świątek?

Dziennikarz Polsatu komentuje nie tylko tenis, ale od lat zajmuje się także żużlem. Uważa, że najbardziej na nagrodę zasłużył tym razem żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Lorek spotkał w grudniu Zmarzlika na gali FIM Awards (gala Międzynarodowej Federacji Motocyklowej) w Liverpoolu. O tym spotkaniu wspomina nam:

"Bartek to bardzo skromny, kulturalny młody człowiek. Wycofany i trochę jakby w to nie wierzył, że może po raz drugi zostać Sportowcem Roku (wcześniej w 2019 - przyp.red.). Myślę jednak, że fani żużla mają wielki potencjał i kto wie, jak skończy się głosowanie. Sam zagłosowałbym na Bartka" - mówi Tomasz Lorek w rozmowie ze Sport.pl.

Dlaczego wybrałby Bartosz Zmarzlika, a nie Igę Świątek? - Cztery tytuły mistrza świata, znacząca postać w drużynie polskiej, która wygrała Drużynowy Puchar Świata. Bartek to drużynowy i indywidualny mistrz Polski. Z kolei w przypadku Igi Świątek obniżyła trochę poziom w szlemach. W 2022 roku dwa tytuły (Roland Garros i US Open - przyp.red.), w ostatnim roku jeden w Paryżu. Wygrała turniej WTA Finals, była i jest numerem jeden na świecie, ale w tenisie najważniejsze są turnieje wielkoszlemowe. Przykładowo, Goran Ivanisević nigdy nie był numerem jeden, najwyżej "dwójką", ale zwyciężył w Wimbledonie i do dziś pozostaje legendą - uważa dziennikarz Polsatu.

Lorek przyznaje przy tym, że docenia także sukcesy siatkarzy. Spore szanse na wysokie miejsce w plebiscycie ma Aleksander Śliwka. To zawodnik reprezentacji Polski, która w poprzednim roku wygrała Ligę Narodów, awansowała na igrzyska olimpijskie i zdobyła tytuł mistrzów Europy. Do tego Śliwka razem z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci z rzędu wygrał Ligę Mistrzów.

Przykład z Belgii

Zdaniem Tomasza Lorka o nagrodę Sportowca Roku walczyć będą jednak Iga Świątek i Bartosz Zmarzlik. - Na pewno walka idzie na noże między nimi w głosowaniu kibiców. W moim przypadku przeważa też staż, jaki mam w śledzeniu żużla. Wiadomo, że tenis jest dużo bardziej globalną dyscypliną niż żużel, tu nie ma dyskusji - podkreśla.

Wskazuje także na przykład z Belgii jako nadzieję dla polskich kibiców żużla. - Mój przyjaciel Stefan Everts, dziesięciokrotny mistrz świata w motocrossie, cztery razy był wybierany w Belgii sportowcem roku (2001-2004) jako zawodnik specjalizujący się w motocrossie. Pokonywał piłkarzy, kolarzy czy tenisistki jak Justine Henin i Kim Clijsters, więc to nie tylko w Polsce sporty motorowe cieszą się taką popularnością - przypomina Tomasz Lorek. Rok temu Sportowcem Roku w Polsce została Iga Świątek.

Wśród nominowanych do obecnego plebiscytu są:

Michał Bryl, Bartosz Łosiak (siatkówka plażowa)

Krzysztof Chmielewski (pływanie)

Krystian Dziubiński (hokej na lodzie)

Hubert Hurkacz (tenis)

Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

Martyna Klatt, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska, Ewa Trzebińska (szermierka)

Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

Oskar Kwiatkowski (snowboard)

Robert Lewandowski (piłka nożna)

Magda Linette (tenis)

Adrian Meronk (golf)

Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

Mateusz Ponitka (koszykówka)

Magdalena Stysiak (piłka siatkowa)

Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

Aleksander Śliwka (siatkówka)

Iga Świątek (tenis)

Bartosz Zmarzlik (żużel)

Piotr Żyła (skoki narciarskie)

Żarliwość kibiców żużla i tenisa

W przypadku podobnych plebiscytów równie ważne jak sukcesy jest także popularność danego sportowca czy jego dyscypliny w kraju. Fani żużla uchodzą w Polsce za jedną z najbardziej zmotywowanych grup kibicowskich i w tym mogą tkwić szanse Zmarzlika na wywalczenie nagrody. Z drugiej strony Świątek także ma coraz szersze grono kibiców, którzy śledzą jej mecze o każdej porze dnia i nocy.

Żużel to mój sport od kołyski. Tata zaszczepił mi go, gdy byłem jeszcze niemowlakiem we Wrocławiu. Chodziliśmy tam na Spartę. Odtąd żużel pozostaje dyscypliną sportową najbliższą mojego serca. Wiem, że w Warszawie ten sport może nie być tak doceniany, ale żarliwość kibicowska fanów Falubazu, Włókniarza Częstochowa czy Unii Tarnów jest ogromna. Przekładając na religię - to jak w przypadku ludzi, którzy o 6 rano pójdą modlić się na Jasną Górę. Kibice żużla są zakochani absolutnie w swoim sporcie - kończy Tomasz Lorek.

Informacje przekazane przez Adama Pawlukiewicza współpracującego z "Przeglądem Sportowym" sugerują, że dominacja Igi Świątek może być wyraźna. - Nasza rakieta #1 zdobyła najwięcej głosów od każdej z 22 redakcji biorących udział w tegorocznym głosowaniu. Wygrała także w głosowaniu nominowanych sportowców zdobywając 63 punkty, podczas gdy druga Natalia Kaczmarek oraz Bartosz Zmarzlik po 19 - przekazał Pawlukiewicz na Twitterze. Czy podobnie zachowają się kibice?

Gala 89. plebiscytu na Sportowca Roku w Polsce organizowanego przez redakcję "Przeglądu Sportowego" startuje o godzinie 20:00. Transmisja w Polsacie i Polsacie Sport.