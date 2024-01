Za granicą są oszołomieni Świątek i Hurkaczem. Aż zabrakło słów

Hubert Hurkacz i Iga Świątek znakomicie spisali się w półfinale United Cup przeciwko Francji i już po dwóch meczach zapewnili reprezentacji Polski awans do finału tego turnieju. Najpierw Hurkacz ograł Adriana Mannarino 6:3, 7:5, a następnie Świątek w popisowy sposób odwróciła stan rywalizacji przeciwko Caroline Garii, wygrywając 4:6, 6:1, 6:1. Na sam koniec starcia z "Trójkolorowymi" Katarzyna Kawa i Jan Zieliński pokonali w mikście Elixane Lechemię oraz Edouarda Rogera-Vasselina 6:3, 6:3.

"United Cup 2024 już upewniło nas, że mamy superduet złożony z najlepszej tenisistki świata i dziewiątego gracza męskiego rankingu. Oni - Iga i Hubert - tworzą też świetną mieszaną parę, którą oglądamy z wielką przyjemnością" - pisał po spotkaniach Hurkacza i Świątek Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Zagraniczny portal podsumował Igę Świątek i Huberta Hurkacza. "Nie ma przymiotników"

Grą Igi Świątek i Huberta Hurkacza zachwyca się także zagraniczny portal tenisowy puntodebreak.com. "Hurkacz i Świątek pozostają kolosami nie do pokonania" - głosi tytuł tekstu o dokonaniach pary polskich tenisistów w United Cup. Czytamy w nim w kontekście Świątek i Hurkacza, że "nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie sezonu niż bycie częścią wspólnego projektu, poczucia magii płynącej z reprezentowania kraju i nabrania pewności siebie przed turniejem wielkoszlemowym niż United Cup". Zdaniem portalu Hurkacz stawia kolejne kroki w swojej karierze, a Świątek pokazuje, że może przedłużyć swoje panowanie w kobiecym tenisie.

"Wielu trywializuje jakość tego zawodnika ze względu na jego nieco robotyczny styl i brak charyzmy na korcie, jednak nie można zaprzeczyć, że Polak wydaje się być skazany na wielkie sukcesy" - czytamy w opisie występów Hurkacza w czasie United Cup. W tym turnieju 26-latek ponownie pokazuje niesamowity poziom gry przy własnym serwisie.

A co napisali dziennikarze Punto De Break o Idzie Świątek. Coś, co mógłby każdy kibic. "Nie ma przymiotników, które opisałyby to, co robi polska tenisistka. Ma już passę 15 zwycięstw z rzędu, co jest jej drugą najlepszą w karierze" - podkreślono. Dodano także, że Świątek miała problemy z Carolinę Garcią, ale i tak zeszła z kortu, jako zwyciężczyni.

Kiedy grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz w finale United Cup?

Finał United Cup, w którym Polska zagra z Australią lub Niemcami, odbędzie się w niedzielę 7 stycznia 2024 r. w Sydney. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane o 7:30 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia aktualnych wyników na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.