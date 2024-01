Sabalenka i Djoković mogą zazdrościć Polakom. Nie mogło ułożyć się lepiej

Turniej United Cup dopiero buduje swoją tożsamość, ale z punktu widzenia polskiego tenisa trzeba dbać, by impreza utrzymała się w kalendarzu. Nie było bowiem dla nas lepszego momentu w historii dyscypliny na stworzenie podobnych zawodów, a do tego wprowadzono korzystniejszy format.

Polscy tenisiści są już w finale United Cup edycja 2024. W półfinale pokonali Francuzów 3:0, dzięki czemu poprawili wynik z pierwszej imprezy. Ten drużynowy turniej zadebiutował w zeszłym roku. Wówczas Polacy doszli do półfinału (przegrali z USA 0:5), teraz są już co najmniej finalistami.

United Cup to formula rywalizacji idealnie skrojona pod polski tenis. Doczekaliśmy się w ostatnich latach tenisistki wybitnej, której możliwości wydają się być nadal nieograniczone. Do tego mamy zawodnika, który jest nieco w cieniu koleżanki z reprezentacji, ale przecież trzy ostatnie sezony kończył w top 10 rankingu ATP.

Idealny czas na taki turniej

I właśnie w tym momencie władze tenisa zdecydowały, żeby zmienić format przygotowań do Australian Open. Do 2019 roku na początku sezonu odbywał się Hopman Cup - turniej par mieszanych. Skorzystaliśmy na nim dwa razy, gdy w 2014 roku Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil doszli do finału, a rok później Radwańska z Jerzym Janowiczem okazali się najlepsi.

Potem nadeszły trzy edycje imprezy ATP Cup - drużynowe rozgrywki w tenisie męskim. Polacy nie mogli liczyć na większe sukcesy, bo Hubertowi Hurkaczowi brakowało trochę wsparcia od kolegów. W tym czasie polskie tenisistki dwa razy awansowały do finałów Billie Jean King Cup, ale za każdym razem kalendarz wykluczał z decydujących występów Igę Świątek.

W końcu przyszedł United Cup, który ma oficjalny charakter (przyznawane są punkty do rankingów ATP i WTA) w przeciwieństwie do Hopman Cup, w których rywalizowano jedynie i aż o prestiż.

W przypadku United Cup wszystko zostało skrajne idealnie pod polski tenis, zwłaszcza w trwającej edycji. Moment w sezonie pozwala na występy Świątek i Hurkacza. Zmieniony format sprawia, że rozgrywane są tylko trzy mecze: jeden singla pań, singla panów i mikst. Już po dwóch spotkaniach drużyna może zapewnić sobie zwycięstwo. Formuła zeszłorocznych zawodów była rozszerzona o dodatkowy mecz singla mężczyzn i kobiet. Wtedy nie wszystko zależało od dwójki naszych najlepszych zawodników.

Wielki półfinał

Korzystne okoliczności to jedno, ale trzeba docenić, jak nasi zawodnicy potrafią to wykorzystać. W nocy z piątku na sobotę Iga Świątek była ponownie w opałach w starciu z Caroline Garcią. Po przegranym pierwszym secie 4:6 wszystkim przypomniał się ich zacięty pojedynek z Pekinu z jesieni czy przegrana z Francuzką na turnieju w Warszawie w 2022 roku. Garcia znów grała agresywnie, atakowała drugi serwis Polki. Sposób, w jaki liderka rankingu podniosła się, był imponujący (6:1, 6:1).

Iga Świątek przyznała po meczu, że było jej o tyle łatwiej, iż wychodziła na kort przy stanie 1:0 dla Polski. Wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Adriana Mannarino. - Na pewno było trochę łatwiej. Hubi rozegrał dzisiaj świetny mecz. Miał wszystko pod kontrolą. Miło było to oglądać. Ale mimo wszystko nadal skupiam się na sobie. Wiedziałem jednak, że nawet jeśli popełnię kilka błędów, będziemy mieli szansę w mikście i czułam się bezpieczniej - powiedziała Świątek.

Ten półfinał ułożył się także korzystniej niż w ubiegłym roku z USA. Wtedy Iga Świątek miała świadomość, jak drogo może kosztować reprezentację jej porażka z Jessicą Pegulą. Daniel Michalski nie był faworytem starcia z Francesem Tiafoe, Hubert Hurkacz także mógł spodziewać się problemów z Taylorem Fritzem. Wygrana Hurkacza nad Mannarino była więc tym ważniejsza pod kątem awansu do finału.

Sabalenka czy Alcaraz są sami

Cieszy także miejsce rozgrywania tego turnieju. United Cup w Australii pozwala na większą liczbę polskich kibiców na trybunach. W Sydney w ramach spotkania półfinałowego widzieliśmy prawdziwe tłumy z polskimi flagami. Wsparcie, które niesie biało-czerwonych i oby poniosło także w niedzielnym finale. Naszymi rywalami będzie lepsza drużyna z pary: Niemcy - Australia. Początek decydującego meczu w niedzielę od 7:30 rano czasu polskiego. Transmisja w Polsat Sport, relacja w Sport.pl.

Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek sukcesów polskiej drużyny w tych rozgrywkach. Hubert Hurkacz ma dopiero 26 lat, Iga Świątek jest od niego o cztery lata młodsza. Jeśli United Cup nie wypadnie z kalendarza najbliższe edycje mogą dać polskim kibicom jeszcze dużo radości.

Oczywiście można wskazywać, że nie wszyscy zdecydowali się wystąpić w tegorocznych zawodach, a niektórzy nawet nie mogą - np. Aryna Sabalenka, bo Białoruś jest zawieszona z powodu wojny w Ukrainie). Białorusinka nie ma jednak tak mocnego partnera w kadrze, jak Iga Świątek. Podobnie jak nieobecny dziś Carlos Alcaraz w zespole Hiszpanii, Jelena Rybakina w Kazachstanie, której drużyna nie zagrała czy nawet Novak Djoković, którego reprezentacja Serbii odpadła w ćwierćfinale. To już nie problem Polaków.