Świątek i Hurkacz w finale United Cup. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentacja Polski zagra w finale bieżącej edycji United Cup. Wszystko za sprawą doskonałej postawy biało-czerwonych tenisistów w półfinałowej rywalizacji z Francją. Najpierw Hubert Hurkacz ograł Adriana Mannarino 6:3, 7:5, a następnie Iga Świątek w popisowy sposób odwróciła stan rywalizacji przeciwko Caroline Garii, wygrywając 4:6, 6:1, 6:1. Na sam koniec starcia z "Trójkolorowymi" Katarzyna Kawa i Jan Zieliński pokonali w mikście Elixane Lechemię oraz Edouarda Rogera-Vasselina 6:3, 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w finale United Cup. Reprezentacja Polski zagra o nieoficjalne mistrzostwo świata

"United Cup 2024 już upewniło nas, że mamy superduet złożony z najlepszej tenisistki świata i dziewiątego gracza męskiego rankingu. Oni - Iga i Hubert - tworzą też świetną mieszaną parę, którą oglądamy z wielką przyjemnością" - pisał po spotkaniach Hurkacza i Świątek Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Reprezentacja Polski czeka jeszcze na rywala w finale United. Będą nimi Australijczycy bądź Niemcy, którzy spotkali się w drugim półfinale. Dla Biało-Czerwonych tegoroczny finał jest poprawieniem wyniku sprzed roku. Wtedy Polska odpadła w półfinale z późniejszymi triumfatorami całych rozgrywek - Stanami Zjednoczonymi.

United Cup. Kiedy grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać finał? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Finał United Cup, w którym Polska zagra z Australią lub Niemcami, odbędzie się w niedzielę 7 stycznia 2024 r. w Sydney. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane o 7:30 polskiego czasu. W terminarzu zawodów jeszcze nie uwzględniono, czy będzie to singlowa rywalizacja pań, czy panów. Jako ostatni rozegrany zostanie mikst. Transmisję z turnieju można będzie obejrzeć na kanale Polsat Sport oraz w internecie na płatnej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia aktualnych wyników na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.