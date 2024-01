Rosjanin przekroczył granicę. Wieloletnia dyskwalifikacja

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) została utworzona w 2021 roku w celu ochrony uczciwości tenisa na całym świecie, gdyż od wielu lat dochodzi do "match-fixingu", czyli ustawiania meczów. Zwykle udział w tym biorą zawodnicy, ale czasem dotyczy to także sędziów oraz trenerów.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Rosyjski tenisista okrył się hańbą. Cztery lata dyskwalifikacji

Tym razem organizacji podpadł rosyjski tenisista Władysław Iwanow, który został zawieszony na cztery lata za odmowę dostarczenia próbki moczu do badania antydopingowego. Do naruszenia doszło we wrześniu 2022 r., gdy tenisista brał udział w turnieju w Casablance w Maroku. ITIA stwierdziła, że Iwanow "został wezwany do oddania próbki moczu podczas zawodów, lecz odmówił i opuścił teren turnieju". Później wrócił, aby dostarczyć próbkę, ale było już za późno - został oskarżony o "odmowę dostarczenia próbki, gdy został o to poproszony". Najwyższym miejscem w karierze Władysława Iwanowa w rankingu singlu ATP była 835. lokata półtora roku temu.

"Zawodnik odmawiający poddania się testowi zdarza się rzadko, ale stanowi to dla każdego sportowca mocny sygnał o bardzo surowych konsekwencjach takiego postępowania" - powiedziała dyrektor ITIA Karen Moorhouse. "Zdecydowanie nalegamy, aby gracze wytypowani do testów jak najszybciej dostarczyli próbkę, uważnie słuchali instrukcji wydawanych im przez funkcjonariusza kontroli antydopingowej i pozostawali pod opieką od momentu powiadomienia aż do pobrania próbki" - dodała Moorhouse. "Rozumiemy, że proces testowania może być niewygodny, ale jest niezbędny w walce o czysty sport" - podsumowała.