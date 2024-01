Stało się! Iga Świątek wśród największych legend. Brawo

Iga Świątek wraz z Hubertem Hurkaczem idzie jak przez United Cup. Liderka rankingu kobiet wygrała już trzy spotkania - ostatnie podczas ćwierćfinałowego starcia z Chinami, gdy pokonała Qinwen Zheng 6:2, 6:3. To było setne zwycięstwo Polki jako światowej jedynki. Dołączyła tym samym do doborowego towarzystwa legend WTA. Co za nazwiska!

