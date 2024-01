Siostra Osaki nie wytrzymała. Opowiedziała o rodzinnej tragedii. "Zabiję cię"

"Kończę karierę. To była podróż, która mi się nie podobała, jednak jestem wdzięczna za wszystkie wspomnienia i wsparcie, jakie otrzymałam w ostatnich latach. Idę dalej, więc w przyszłości możecie spodziewać się nowych projektów z moim udziałem" - pisała w listopadzie 2021 roku Maria Osaka. Siostra Naomi Osaki najwyżej w rankingu WTA była w 2018 roku, kiedy zajmowała 280. miejsce. Karierę zakończyła w wieku 24 lat.

Osaka opowiedziała o ojcu, który był tyranem. "Znęcałeś się nade mną od najmłodszych lat"

Na początku stycznia 2024 roku na Instagramie Marii Osaki pojawił się emocjonalny, mrożący krew w żyłach wpis o rodzinnym dramacie. Siostra zwyciężczyni wielkoszlemowych turniejów opowiedziała o ojcu, który terroryzował całą rodzinę.

"Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo jestem rozczarowana i zniesmaczoną tobą, jako ojcem i generalnie człowiekiem. Zawiodłeś mnie w każdy możliwy sposób. Znęcałeś się nade mną od najmłodszych lat i nadal nękasz moją matkę. W dalszym ciągu znęcasz się nad nią emocjonalnie i wchodzisz do naszego domu, mimo że masz swój własny. Mam już cię dość i następnym razem, gdy zobaczę twoją twarz, zadzwonię na policję. Potraktuj to jako groźbę" - czytamy we fragmencie postu Osaki, który niedługo potem został usunięty. Konto byłej tenisistki również zostało zdezaktywowane.

Kolejna część wpisu była jeszcze bardziej przerażająca. "Zabiję cię, chyba że ty najpierw zabijesz mnie, przynosząc broń jak tchórz, którym jesteś. Więc śmiało, zobaczmy, jakim człowiekiem jesteś, choć wiem od urodzenia, że jestem córką diabła" - dodała Maria Osaka.

Jej półtora roku młodsza siostra Naomi po 14 miesiącach przerwy wróciła na kort. W lipcu 2023 roku urodziła córkę Shai, a już 1 stycznia tego roku wzięła udział w turnieju WTA w Brisbane. W pierwszym meczu pokonała Niemkę Tamarę Korpatsch 6:3, 7:6, jednak w drugim starciu uległa Karolinie Pliskovej, przegrywając 6:3, 6:7, 4:6. Obecnie Naomi Osaka przygotowuje się do Australian Open, w którym zwyciężała w latach 2019 i 2021.