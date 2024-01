Burza wokół Djokovicia. Jego mural może wywołać międzynarodowy skandal

Novak Djoković rozpoczął bieżący sezon od turnieju United Cup. Serb w trakcie rozgrywek nieoczekiwanie przegrał 4:6, 4:6 z Alexem De Minaurem. Była to jego pierwsza porażka w Australii od 2018 roku. Wówczas w czwartej rundzie Australian Open pokonał go Hyeon Chung (6:7, 5:7, 6:7).

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Novak Djoković na kontrowersyjnym muralu. To może wywołać skandal

W ostatnim czasie o Djokoviciu jest głośno również z innego powodu. Bośniackie media podały, że w miejscowości Trebinje powstał mural zadedykowany serbskiemu tenisiście. Wykonał go artysta Milos Narancić. Dzieło przedstawia Djokovicia, pokazującego trzy palce, a za nim flagę Serbii. Ponadto widoczny jest także napis "Kosowo jest sercem Serbii. Stop przemocy".

I właśnie te słowa mogą wywołać skandal. Relacje pomiędzy Kosowem a Serbią są bardzo napięte. W 2008 roku ten pierwszy kraj ogłosił niepodległość, którą uznało większość państw Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone. Serbowie jednak nie zgadzają się z tym i wciąż uważają, że Kosowo jest częścią ich kraju. Obywatele obu państw często uciekają do przemocy. Tak było między innymi we wrześniu zeszłego roku, kiedy to trzech Serbów zabiło kosowskiego policjanta. Następnie kosowskie służby odpowiedziały ogniem i zastrzeliły napastników.

Mural Novaka Djokovicia Screen/Klix.ba

Sam Novak Djoković również zabierał głos w sprawie tego konfliktu. Po meczu podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa napisał na kamerze "Kosowo to serce Serbii! Stop przemocy", czyli dokładnie taki sam napis, który widnieje na wspomnianym muralu. - Jako osoba publiczna czuję odpowiedzialność, by przekazać swoje wsparcie. Zwłaszcza jako syn mężczyzny urodzonego w Kosowie - tak tłumaczył zachowanie Djoković. Z kolei w lutym tego roku nieznani sprawcy zniszczyli inny mural poświęcony Serbowi, który znajdował się w Kosowie.

Teraz Djokovicia czeka występ w Australian Open. Ten wielkoszlemowy turniej odbędzie się w dniach 14-28 stycznia. Serb triumfował w tych rozgrywkach aż dziesięciokrotnie, co jest najlepszym wynikiem w historii.