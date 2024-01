Wiadomo, kiedy Świątek i Hurkacz zagrają o finał. Fatalne wieści dla kibiców

Od dwóch lat drużynową imprezą inaugurującą tenisowy sezon jest United Cup. To turniej, który wciąż ewoluuje i zyskuje na znaczeniu. Tegoroczna edycja została zmodyfikowana o liczbę meczów w rywalizacji. Zamiast pięciu pojedynków - dwa single męskie, dwa kobiece i mikst - mamy po jednej grze pojedynczej mężczyzn, kobiet i grę mieszaną, co jest korzystne dla reprezentacji Polski.

Znamy termin rywalizacji Polski z Francją w United Cup

Biało-czerwoni doskonale poradzili sobie podczas rywalizacji w Perth. O sile naszej kadry stanowi para Iga Świątek i Hubert Hurkacz, którzy w grupie pokonali Hiszpanię oraz Brazylię. Z bilansem pięciu zwycięstw i jednej porażki wygrali grupę A, meldując się w ćwierćfinale. W nim nasi liderzy nie mieli problemów z reprezentantami Chin. Iga Świątek pokonała Qinwen Zheng, a Hubert Hurkacz Zhizhen Zhanga.

Polacy przez kilka ostatnich dni mieli wolne w celu podróży do Sydney, gdzie odbędą się decydujące starcia. W czwartek biało-czerwoni poznali rywali w półfinale. Została nim Francja, która 2:1 pokonała Norwegię. O losach rywalizacji zadecydował mikst. W nim Caroline Garcia i Edouard Roger-Vasselin pokonali 7:5, 6:4 parę Casper Ruud/Ulrikke Eikeri. To właśnie najprawdopodobniej Caroline Garcia będzie rywalką Igi Świątek w walce o finał. 30-latka zajmuje obecnie 20. miejsce w rankingu WTA, ale w przeszłości potrafiła zajść za skórę Polce. Świeżo w pamięci mamy ich październikowe starcie w Pekinie, które Świątek wygrała w trzech setach. Zdaniem wielu był to jeden z najlepszych meczów minionego sezonu.

- Każdy mecz jest bardzo ważny, a gra przeciwko najlepszej zawodniczce na świecie jest zawsze dobrym sprawdzianem. To popycha Cię do granic możliwości i po to się trenuje. Chcesz móc rywalizować z maksymalną intensywnością i próbować wygrać przeciwko najlepszym. Iga w każdym meczu robi ogromne wrażenie. W przeszłości rozegraliśmy kilka dobrych meczów, więc zobaczymy, co wydarzy się tym razem - powiedziała Caroline Garcia przed konfrontacją z Igą.

Natomiast Hubert Hurkacz również zmierzy się z zawodnikiem, którego bardzo dobrze zna, lecz niekoniecznie ma dobre wspomnienia. Mowa o Adrianie Mannarino (22. ATP), który dwukrotnie ogrywał Polaka. Miało to miejsce w marcu w Miami oraz w Australian Open 2022. 35-letni Francuz wygrał wówczas 6:4, 6:2, 6:3.

Polska w półfinale United Cup swój mecz rozegra w nocy z piątku 5 stycznia na sobotę 6 stycznia. Początek rywalizacji z Francją o godzinie 0:30.