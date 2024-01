Iga Świątek ma się czego obawiać. Jej rywalki po prostu miażdżą

W pierwszym tygodniu stycznia odbywają się trzy turnieje pod patronatem WTA. Jednym z nich jest United Cup, w którym z powodzeniem występuje Iga Świątek. Polka zademonstrowała bardzo wysoką formę, pokonując Beatriz Haddad Maię, Sarę Sorribes Tormo oraz Qinwen Zheng. W żadnym z tych meczów nie straciła nawet seta, co w dużej mierze przyczyniło się do awansu biało-czerwonych do półfinału, w którym zmierzą się z Francją. Liderka rankingu czeka starcie z Caroline Garcią.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Największe rywalki Świątek miażdżą na początku sezonu. Jest się czego obawiać

Iga Świątek w trzech pierwszych meczach sezonu straciła raptem 12 gemów, co świadczy o bardzo wysokiej formie i stawia ją w roli głównej faworytki nadchodzącego Australian Open. Pierwszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy rusza już 14 stycznia.

Jednakże nie tylko 22-letnia Polka imponuje formą na inauguracje sezonu. Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się także Aryna Sabalenka oraz Elena Rybakina, które rywalizują w Brisbane w turnieju rangi WTA 500. Białorusinka w pokonanym polu pozostawiła Lucię Bronzetti (52. WTA) oraz Lin Zhu (33. WTA). W sumie straciła raptem cztery gemy! W pierwszych dwóch rundach imprezy równie dobrze spisała się Kazaszka, która pozwoliła rywalkom wygrać sześć gemów. Pokonała Olivię Gadecki (124. WTA) i Elise Mertens (30. WTA).

Równolegle trwa również rywalizacja w Auckland (ranga WTA 250), gdzie sezon postanowiła zainaugurować rankingowa trójka Coco Gauff. 19-letnia Amerykanka w ćwierćfinale zameldowała się po pokonaniu Claire Liu (95. WTA) 6:4, 6:2 oraz Brendę Fruhvirtovą (117. WTA) 6:3, 6:0.

Cztery zawodniczki, które otwierają ranking WTA, potwierdziły, że są gotowe do rywalizacji w Melbourne. Tytułu bronić będzie Aryna Sabalenka, która dwanaście miesięcy temu w finale pokonała Elenę Rybakinę. Kazaszka jest jedyną zawodniczką z tego grona, która w ubiegłym roku nie wygrała turnieju wielkoszlemowego.