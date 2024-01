Co za słowa o gwieździe tenisa. Porównano ją do Igi Świątek

Elina Switolina w ubiegłym sezonie wygrała turniej WTA 250 w Strasburgu, a następnie awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa oraz półfinału Wimbledonu. Nie był to jednak dla niej do końca udany rok, ponieważ we wrześniu ogłosiła, że z powodu problemów zdrowotnych robi przerwę w grze.

Elina Switolina wróciła do gry. Porównała rywalkę do Igi Świątek

Na początku stycznia Ukrainka wróciła na korty i bierze udział w turnieju WTA Auckland. W pierwszej rundzie pokonała 6:4, 6:3 Caroline Wozniacki. W kolejnym etapie zmierzyła się z Emmą Raducanu. Brytyjka nie rozgrywała meczów od kwietnia zeszłego roku z powodu kontuzji. Musiała przejść operację obu nadgarstków oraz kostki. Podobnie jak Switolina wróciła do rywalizacji podczas zawodów w Auckland. Ukrainka finalnie wygrała starcie 6:7, 7:6, 6:1, ale Raducanu sprawiła jej sporo problemów. Po meczu porównała ją nawet do Igi Świątek.

- To był naprawdę wysoki poziom. Powiedziałabym, że to był podobny mecz do tego, który miałam z Igą na Wimbledonie (Switolina wówczas pokonała Polkę - przyp. red.). To były dobre, konkurencyjne sety i był to drugi najlepszy mecz, jaki rozegrałam, jeśli chodzi o poziom. Emma grała naprawdę dobrze - powiedziała Switolina.

Raducanu również zabrała głos po meczu i nie kryła zadowolenia z porównania do Świątek. - Kiedy grasz z kimś takim jak Elina, bardzo trudno jest utrzymywać ten sam poziom przez trzy godziny. Jestem więc zadowolona, że porównała nasz mecz do jej starcia ze Świątek. Wiem, że to dla mnie początek długiego sezonu i nie mogę się doczekać dalszych wyzwań - stwierdziła.

Elina Switolina w kolejnej rundzie turnieju w Auckland zmierzy się z Marie Bouzkovą. Zarówno ona jak i Raducanu oraz Iga Świątek wezmą później udział w wielkoszlemowym Australian Open. Polkę przed tymi zawodami czeka jeszcze rywalizacja podczas United Cup. Tam reprezentacja Polski zmierzy się w półfinale z Francją.