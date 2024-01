Pokaz mocy Sabalenki. Niesamowita statystyka

Aryna Sabalenka (2. WTA) na razie nie miała wymagających rywalek w turnieju w Brisbane. Po zwycięstwie nad Lucią Bronzetti (52. WTA) 6:3, 6:0 równie łatwo poszło jej z Chinką Lin Zhu (33. WTA).

Sabalenka zdeklasowała rywalkę

Białorusinka weszła w mecz aż za bardzo rozluźniona, bo przegrała pierwszego gema serwisowego. Co prawda obroniła dwa break pointy, ale Zhu wykorzystała trzecią piłkę. Ale od tego momentu na korcie istniała tylko Sabalenka.

Wiceliderka światowego rankingu z ogromną łatwością wygrywała każdego kolejnego gema. Ne przestrzeni od drugiego go piątego gema dała ugrać Chince zaledwie pięć punktów. Nieco bardziej Sabalenka musiała się wysilić w szóstym gemie, kiedy przełamała rywalkę dopiero po trzecim break poincie. Potem szybko zamknęła seta, którego wygrała 6:1.

W drugim secie zrobiła to samo co z Bronzetti, czyli nie oddała ani jednego gema. Szybko przełamała Chinkę, kolejnego gema wygrała do zera. Zhu postawiła się Sabalence dopiero w czwartym gemie. Wywalczyla dwa break pointy, ale żadnego z nich nie wykorzystała. Białorusinka miała kilka okazji na szybsze skończenie gema, ale grała momentami niedokładnie. To był jednak chwilowy przestój Sabalenki, która przetrwała w tym gemie, a potem szybko wygrała kolejne dwa, by set padł jej łupem 6:0.

W całym meczu białoruska tenisistka miała aż dziewięć asów serwisowych. Bardzo dobrze wyglądał też serwis, ale jeszcze lepiej return. Białorusinka miała niesamowitą statystykę, bo wygrała aż 16 z 17 punktów po drugim serwisie Chinki.

Aryna Sabalenka była potencjalną rywalką Magdy Linette w ćwierćfinale. Niestety, Polka przegrała z Darią Kasatkiną i to Rosjanka zmierzy się z Białorusinką.