Zaskakujący zwrot ws. WTA Finals. Dobra wiadomość dla polskich kibiców

Nadal nie wiadomo, gdzie odbędzie się turniej WTA Finals 2024. Impreza została zaplanowana w kalendarzu Organizacji Kobiecego Tenisa na 3-10 listopada. W minionym roku odbyła się ona w meksykańskim Cancun. Teraz, póki co, w miejscu lokalizacji tegorocznej edycji zostawiono na stronie WTA puste miejsce.

Turniej WTA Finals jednak w Ostrawie?

Z nieoficjalnych informacji Sport.pl wynika, że do gry znów weszli Czesi. Biznesmen Tomas Petera ma rozmawiać z działaczami kobiecej federacji. Mowa o zorganizowaniu tegorocznego Turnieju Mistrzyń w Ostrawie, a w kolejnych latach w Pradze, a więc bardzo niedaleko granicy z Polską. Byłaby to doskonała wiadomość dla polskich kibiców, którzy mieliby okazję z bliska zobaczyć Igę Świątek.

Biuro prasowe WTA, pytane przez nas o to, kiedy poznamy gospodarza imprezy, w środę odpowiedziało: "Prowadzimy rozmowy z różnymi grupami w sprawie turnieju WTA Finals w 2024 roku i późniejszych latach. Nie podjęliśmy w tej chwili żadnych decyzji".

Czeska propozycja na ten sezon ma dotyczyć hali Ostravar Arena, gdzie na co dzień rywalizują hokeiści HC Vitkovice. To w tym obiekcie w poprzednich latach odbywał się turniej rangi WTA 500, z którego zrezygnowano w poprzednim sezonie z uwagi na powrót kobiecego tenisa do Chin.

Docelowo WTA Finals w Pradze

W kolejnych latach turniej miałby przenieść się do hali O2 w Pradze. Ale na razie to teoria, bo nie wiadomo na ile poważnie WTA traktuje propozycję Tomasa Petery i jego współpracowników. Gdy rozmawialiśmy z czeskim biznesmenem w listopadzie, ten był bardzo rozczarowany, że w poprzednim sezonie działacze organizacji postawili ostatecznie na meksykański Cancun, nie tłumacząc odrzucenia kandydatury Czech.

Jednak gdy dwa miesiące temu pytaliśmy Peterę, czy wyklucza możliwość współpracy z WTA w zakresie organizacji Turnieju Mistrzyń w kolejnych latach, odpowiadał: - Po odrzuceniu naszej propozycji w takich okolicznościach powiedziałem sobie, że już nigdy nie będę współpracował z WTA. Dziś trochę się uspokoiłem. Patrzę na to z perspektywy czeskich zawodniczek, ich szansy, by grać u siebie w kraju w tak ważnym turnieju. Ale znów - mamy już prawie połowę listopada, a nie ma decyzji, gdzie zostanie rozegrany turniej WTA Finals 2024. Czasu wcale nie ma dużo.

Należąca wcześniej do Rady Tenisistek przy WTA Magda Linette tłumaczyła w wywiadzie dla Interii, że propozycja Ostrawy została odrzucona z powodu braku gwarancji, że wszystkie zawodniczki będą mogły tam wystąpić. Chodziło przede wszystkim o Białorusinkę Arynę Sabalenkę i rosyjskie zawodniczki. W lipcu tenisistek z tych kraju nie wpuszczono na turniej WTA w Pradze.

Petera mówił jednak w listopadzie: - W tym czasie w Czechach zmienione zostały zasady dotyczące prawa wjazdu dla sportowców z Rosji czy Białorusi. Od tego momentu drużyny z tych krajów nadal nie miały prawa wstępu, ale indywidualni sportowcy - już tak. Wymogiem był jedynie brak flagi, oznaczeń narodowych i posiadanie wizy Schengen. Potem usłyszałem, że Ostrawa jako kandydatura do WTA Finals została odrzucona, bo niektóre zawodniczki nie mogłyby tam zagrać. To kłamstwo absolutne. Zagwarantowaliśmy taką możliwość - podkreślał czeski biznesmen.

WTA Finals i propozycja arabska

W poprzednim sezonie WTA Finals gościło w meksykańskim Cancun na przełomie października i listopada. W sezonie 2022 w podobnym terminie turniej odbywał się w Fort Worth w amerykańskim stanie Teksas. W obu przypadkach decyzja o lokalizacji została podjęta raptem dwa miesiące przed startem turnieju.

Z naszych informacji wynika, że w tym roku działacze chcą wcześniej wybrać gospodarza prestiżowej imprezy. Stąd rozmowy rozpoczęte jeszcze na przełomie roku, które mogą zostać sfinalizowane wiosną.

W grze o organizację WTA Finals pozostaje nadal Rijad w Arabii Saudyjskiej. Od wielu miesięcy media informują, że szejkowie chcą zaangażować się mocniej w światowy tenis. Turniej Next Gen 2023 dla najlepszych tenisistów młodego pokolenia odbył się ostatnio w saudyjskim mieście Dżedda.

Pod koniec 2023 roku w Rijadzie zorganizowano także pokazowe mecze Ons Jabeur - Aryna Sabalenka i Novak Djoković - Carlos Alcaraz. Wszystko to z pominięciem głosów krytycznych, jakie padają ze strony środowiska tenisowego. Legenda kobiecego tenisa Chris Evert czy czołowa dziś zawodniczka Daria Kasatkina otwarcie przestawiają się organizacji imprez w kraju, w którym prawa kobiet nie są respektowane.