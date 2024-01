"Złote dziecko" Rosji znów zadziwia. Aż się wierzyć nie chce

Mirra Andriejewa jest jednym z największych talentów, które rywalizują w tourze WTA. Poprzedni sezon zakończyła na wysokim, 57. miejscu w rankingu. Po drodze dotarła do czwartej rundy Wimbledonu, trzeciej rundy Roland Garros i drugiej rundy US Open. Zanotowała też bardzo dobry wynik w turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie - awansowała do czwartej rundy, a w trakcie zawodów wyeliminowała m.in. Magdę Linette. Rosjanka się jednak nie zatrzymuje - ledwo rozpoczęła kolejny sezon, a już osiągnęła największy sukces w karierze.

Wielki wyczyn Mirry Andriejewej. Po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale WTA

W tym tygodniu 16-latka rywalizuje w turnieju w Brisbane. Bez większych problemów uporała się z dwiema rywalkami - najpierw dość pewnie pokonała 6:2, 6:3 Dianę Shnaider, a następnie rozprawiła się z o wiele bardziej doświadczoną Ludmiłą Samsonową 6:2, 6:1.

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego Andriejewa znów triumfowała w imponującym stylu - tym razem nie dała szans Arinie Rodionovej. Dość powiedzieć, że oddała rywalce zaledwie dwa gemy - wygrała 6:1, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału imprezy. To jej największe osiągnięcie w karierze, młodziutka Rosjanka nigdy wcześniej nie rywalizowała na tym etapie turnieju w rozgrywkach WTA. "Kolejny dzień, kolejne osiągnięcie tej wyjątkowej nastolatki" - tak sukces Rosjanki podsumował profil The Tennis Letter na platformie X.

16-latka szokuje świat. Pnie się w rankingu WTA

Postępy, jakie w ostatnich miesiącach zrobiła Andriejewa, są naprawdę imponujące. Jeszcze w styczniu 2023 roku miała zaledwie 210 punktów w rankingu WTA i zajmowała 293. miejsce. Później zanotowała delikatny spadek formy i spadła w klasyfikacji na 312. lokatę. Od tamtego momentu nastąpił przełom. Zaledwie miesiąc później Rosjanka zajmowała już 146. pozycję, kiedy to dotarła do 1/8 finału wspomnianego turnieju w Madrycie. Tam zatrzymała ją dopiero Aryna Sabalenka. Po Wimbledonie Andriejewa wskoczyła z kolei do top 100 rankingu, obecnie zajmuje 58. lokatę.

Teraz przed nią kolejne starty w Brisbane, a następnie Australian Open. Jeśli utrzyma formę to i tam może zrobić furorę. W poprzednim sezonie nie udało jej się przebrnąć przez kwalifikacje. Początek zmagań w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w 2024 roku już 14 stycznia.