Ależ informacje! Iga Świątek dopięła swego. "Jestem naprawdę szczęśliwa"

Iga Świątek to bezsprzecznie najlepsza tenisistka na świecie. Polka nie przegrała seta od blisko trzech miesięcy. Ostatni raz miało to miejsce 6 października w meczu z Caroline Garcią. Po raz ostatni raszynianka z kortu zeszła pokonana natomiast we wrześniowej potyczce z Weroniką Kudermietową. Teraz pokonała Chinkę Qinwen Zheng. Między innymi dzięki tej wygranej Polska pokonała Chiny 3:0 i jest w półfinale United Cup. Tam zmierzy się ze zwycięzcą pary Norwegia - Francja.

Iga Świątek się doczekała. Wysłuchali jej próśb

Gwiazda polskiego tenisa przy okazji rywalizacji w United Cup miała powody do satysfakcji nie tylko ze względu na świetne wyniki na korcie. Dopięła też swego poza nim w bardzo ważnej kwestii, poruszanej w przeszłości już wielokrotnie. Chodzi o zbyt napięty grafik. Raszynianka w trakcie poprzedniego sezonu wielokrotnie narzekała na zbyt dużą intensywność turniejów, meczów oraz złe planowanie ze strony WTA i organizatorów. To dla niej, ale także innych tenisistek niezwykle ważna sprawa.

- To maraton, nie sprint. Nie wiem, czy moja decyzja zmotywuje federacje do zmian i umożliwi mi w przyszłości grę dla reprezentacji bez narażania swojego zdrowia na ryzyko kontuzji, a także sabotowania późniejszego okresu przygotowawczego do kolejnego sezonu. Mam jednak nadzieję, że w końcu coś się zmieni, bo naprawdę liczyłam na ten występ - zaznaczała raszynianka w oświadczeniu przekazanym w październiku m.in. Sport.pl, gdy musiała się wycofać z gry w Billie Jean King Cup.

Wygląda na to, że po wielomiesięcznej walce, Polka w końcu została wysłuchana. Przyznajmniej przez organizatorów United Cup. - Jestem naprawdę szczęśliwa, że United Cup w pewnym sensie wysłuchało naszych opinii i udzieliło nam wsparcia, dając nam czas na przyzwyczajenie się do nowych warunków – powiedziała, cytowana przez tennisupdate.com.

Polka doceniła organizatorów, którzy wysłuchali próśb. Dodała, że nie każda organizacja by tak postąpiła. - Jestem naprawdę szczęśliwa, że United Cup i wszyscy, którzy organizowali ten turniej, wysłuchali nas, ponieważ było wiele opinii, które były takie same jak nasze. W zeszłym roku na pewno czułem, że nagle nie mogę znaleźć swojej gry. Mówię to po raz trzeci, ale oni rzeczywiście mnie wysłuchali. W zeszłym roku odbyliśmy spotkanie zaraz potem (po turnieju - red.) i wydawało się, że naprawdę rozumieją. Wydaje mi się, że w niektórych [organizacjach] tego nam brakuje - dodała.

Dla Świątek zbliżający się Australian Open będzie wielkim wyzwaniem. Najlepszy wynik na kortach w Melbourne udało jej się zanotować w 2022 roku. W półfinale przegrała wówczas z Danielle Collins.