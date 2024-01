Co za wieści na temat Emmy Raducanu! Niewiarygodny zwrot akcji

Ostatnie tygodnie były trudne dla Emmy Raducanu. Przez kłopoty zdrowotne przedwcześnie zakończyła sezon. Wróciła już jednak na kort po ośmiu miesiącach przerwy i przygotowuje się do Australian Open. 21-latka nie miała zagwarantowanego prawa startu w głównym turnieju. Aż do wczoraj. To właśnie wtedy uśmiechnęło się do niej szczęście i zawodniczka "magicznie" wskoczyła do głównej drabinki imprezy wielkoszlemowej.

