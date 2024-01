Deklasacja w meczu Linette - Kasatkina. Nie była w stanie się podnieść

Magda Linette dzień wcześniej pokonała Cristiną Bucsę. Dominowała prawie całe spotkanie z Hiszpanką. Prawie, bo w końcówce dopadła ją dekoncentracja i pozwoliła rywalce uwierzyć, że ma jeszcze szanse. Tenis Polki na początku meczu z Darią Kasatkiną wyglądał podobnie do tego, co prezentowała w ostatnich gemach starcia z Bucsą.

Zepsute wejście Linette w mecz

Początek okazał się być bardzo kosztowny dla Polki. Wyglądało to, jakby przespała pierwsze gemy spotkania z Rosjanką. Kasatkina nie miała problemów ze zbudowaniem przewagi. Nie dość, że bardzo dobrze serwowała, to równie dobrze grała returnem. W miarę szybko rosyjska tenisistka wyszła na wysokie prowadzenie 4:0.

Linette musiała zdać sobie sprawę, że należy wrzucić wyższy bieg, zacząć grać agresywniej, bo inaczej nie da się walczyć z Kasatkiną. Rzuciła się do odrobienia strat. Przełamała rywalkę w piątym gemie, przy swoich dwóch kolejnych gemach serwisowych oddała jej tylko punkt. Szybko zrobiło się 3:5. Kasatkina nagle nie radziła sobie z przyspieszeniami gry w wykonaniu Polki.

W kolejnym gemie Linette obroniła trzy piłki setowe i niespodziewanie zmniejszyła stratę do Rosjanki do jednego gema. Jednak w następnym gemie Kasatkina nie zmarnowała okazji na skończenie seta, którego wygrała 6:4. W pierwszej partii miała trzy asy serwisowe i skuteczność pierwszego serwisu na poziomie 80 proc.

Rywalka poza zasięgiem

Linette nieco lepiej weszła w drugiego seta, przez pierwsze trzy gemy to był wyrównany mecz. Dopiero w czwartym Polka została przełamana, co okazało się kluczowe dla dalszych losów meczu. Tenis Linette nie był tak pewny jak wcześniej.

Po siódmym gemie drugiego seta, którego Kasatkina wygrała do zera, wydawało się, że wygrana Rosjanki będzie formalnością. Jednak Linette dzielnie się broniła w ostatnim gemie. Obroniła aż pięć piłek meczowych. Mogła przedłużyć swoje nadzieje w tym meczu, ale nie wykorzystała okazji, psując forhend. Kasatkina zamknęła seta i spotkanie po szóstej piłce meczowej. Tę partię wygrała zasłużenie 6:2.

To był przeciętny mecz w wykonaniu Linette, Kasatkina nie musiała grać wybitnego tenisa. Rosjanka była skuteczniejsza przy swoim serwisie, dysponowała lepszym returnem, forhendem i bekhendem, grała mocniejsze piłki. To wystarczyło do pokonania polskiej tenisistki i wyeliminowania jej z turnieju WTA w Brisbane na etapie 1/8 finału.