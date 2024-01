Sceny w meczu Djokovicia. Serb nie wytrzymał. "A on mi powiedział, że..."

Zakończyła się fantastyczna seria Novaka Djokovicia w Australii. Serb był niepokonany w 43 meczach z rzędu w tym kraju, łącznie przez 2172 dni. Ostatnia porażka zdarzyła się w czwartej rundzie Australian Open w 2018 roku, gdy Djoković przegrał 6:7, 5:7, 6:7 z Koreańczykiem Hyeon Chungiem. Teraz został pokonany przez Alexa De Minaura (4:6, 4:6) podczas ćwierćfinału United Cup, co skończyło się awansem Australii do półfinału tego turnieju.

- To było coś wyjątkowego. Novak jest niewiarygodny. To surrealistyczne. Kiedy mierzysz się z Djokoviciem, musisz wyjść i cieszyć się tym meczem, walczyć do samego końca - mówił De Minaur tuż po zakończeniu meczu. W trakcie spotkania doszło do nietypowej sytuacji z udziałem Djokovicia. O co chodziło?

Djoković wyjaśnia sprzeczkę podczas meczu. Sceny. "Nie rozumiałem"

Djoković zmagał się z kontuzją nadgarstka w trakcie United Cup. W pewnym momencie Serb poprosił o przerwę medyczną, a na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Djoković wdał się z nim w sprzeczkę, a nagranie stało się viralem w mediach społecznościowych. Czego ona dotyczyła? - Poprosiłem o przerwę medyczną, a on mi powiedział, że nie mogę jej dostać. Mogę ją otrzymać tylko wtedy, gdy pojawi się kontuzja. Nie rozumiałem, co miał na myśli. Przed meczem mówiłem, że jest lepiej, ale kiedy mecz się rozpoczął, było coraz gorzej, więc potrzebowałem pomocy. To wszystko, nie mogę powiedzieć nic więcej - stwierdził.

Czy uraz może sprawić, że Djoković nie zagra na Australian Open? Tenisista odniósł się do tego tematu podczas pomeczowej konferencji. - Myślę, że nic mi nie będzie, mówiąc szczerze. Wiedziałem, że nie będę prawdopodobnie gotowy na 100 proc. fizycznie, emocjonalnie, mentalnie w pierwszym tygodniu sezonu. Nigdy nie jest miło przegrać mecz, ale to nie zostanie we mnie na długo. To wszystko jest częścią przygotowań do Australian Open - wyjaśnił.

Djoković docenił też postawę De Minaura w tym spotkaniu. - Alex był po prostu bardzo solidny od samego początku. Rozegrał świetny mecz i zasłużył na zwycięstwo. Nie byłem na swoim poziomie, ale to jeden z tych dni, kiedy nie czujesz się najlepiej na korcie, a Twój rywal gra bardzo dobrze. Nie chcę odbierać mu zasług, gratulacje dla Alexa i całej kadry Australii - podsumował Serb.

Djoković przygotowuje się do startu w Australian Open, czyli w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w sezonie. Serb wygrywał zmagania w Australii aż dziesięć razy w karierze (2008, 2011-2013, 2015-2016, 2019-2021, 2023), co jest najlepszym wynikiem w historii. Australian Open będzie rozgrywany w dniach 14-28 stycznia.