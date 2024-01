Polak wrócił w wielkim stylu! Zmiótł rywala z kortu

27-letni Kamil Majchrzak to tenisista, który już od dawna rywalizował w turniejach ATP. Dość powiedzieć, że jeszcze w 2022 roku był sklasyfikowany na 75. miejscu w rankingu. Ostatni rok nie należał jednak do najłatwiejszych w jego życiu.

W czerwcu 2023 roku Międzynarodowa Agencja Antydopingowa (WADA) poinformowała, że tenisista nieświadomie przyjął zakazane środki, które zawarte były w suplemencie diety. Musiała, zgodnie z istniejącymi przepisami, zawiesić Polaka na 13 miesięcy.

Kamil Majchrzak wraca do wielkiego tenisa po dyskwalifikacji. I to w wielkim stylu

Wszystko jednak dobrze się skończyło. Od jesieni Majchrzak normalnie trenuje, a od kilku dni rywalizuje w pierwszym od dawna turnieju. Piotrkowianin walczy o odzyskanie wysokiej formy i póki co wychodzi mu to nie najgorzej. W Monastyrze dość łatwo przebrnął kwalifikacje do głównej drabinki, a w środę w I rundzie pokonał Japończyka Geni Inoue. Pokonał to łagodne określenie. W pojedynku nie pozwolił rywalowi bowiem wygrać ani jednego gema - zwyciężył 6-0, 6-0, a starcie nie trwało nawet godzinę. Można zatem mówić o deklasacji.

Turniej, który odbywa się w Monastyrze, to dla Majchrzaka szansa na odbudowanie formy. Plany ma jednak ambitne. Opowiedział o nich w rozmowie z "Interią". - Mógłbym teraz snuć plany, że moim celem jest być w TOP 200 na koniec roku, ale faktyczne zadanie, jakie sobie postawiłem teraz, to rozegranie kilku meczów, by dowiedzieć się tego, od czego zaczynam. Zakładając optymistycznie, chciałbym zdążyć na eliminacje US Open, a gwarancje tego daje miejsce w okolicach 220-230 rankingu ATP. Patrząc realnie, chciałbym osiągnąć TOP 200 na koniec sezonu i rozpocząć rok 2025 w Australii startem w eliminacjach Australian Open - powiedział cytowany przez portal.

Kolejny mecz Majchrzak rozegra z Oliverem Tarvetem. Brytyjczyk pokonał Ukraińca Władysława Orłowa.