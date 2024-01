Linette błyszczy na starcie sezonu. Pokazała, co potrafi

Magda Linette wywalczyła awans do trzeciej rundy turnieju singlistek w Brisbane po wygranej 6:3, 7:5 nad Cristiną Bucsą. Polka jest też dalej w turnieju deblowym, gdzie w duecie z Amerykanką Bernardą Perą właśnie wywalczyła awans do ćwierćfinału. Warto dodać, że turniej pań w Brisbane wrócił do tenisowego kalendarza po czterech latach przerwy.

