Świątek i Hurkacz polegli. Kompletnie im nie poszło. "To niemożliwe" [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) i Hubert Hurkacz (9. ATP) od kilku dni reprezentują Polskę podczas United Cup. Wspólna gra jest dla nich cennym doświadczeniem, z którego czerpią również wiele frajdy. - Mamy świetną atmosferę w drużynie i wiem, że w ten sposób możemy wspólnie wiele osiągnąć - powiedziała 22-latka po wygranym meczu ćwierćfinałowym z Qinwen Zheng (14. WTA).

Zobacz wideo Iga Świątek jak Novak Djoković? "Nie dopuszcza myśli o porażce"

Iga Świątek i Hubert Hurkacz sprawdzili się w wyzwaniu. Oto efekt

Atmosferę budują nie tylko dobre wyniki. W trakcie turnieju polscy zawodnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w nietypowym wyzwaniu. Polegało ono na tym, że gdy jedno z nich czytało hasło, drugie miało je odgadnąć, mając założone słuchawki. Wszystko zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych United Cup.

Początkowo to Hurkacz czytał hasło z kartki, a zadaniem Świątek było je odgadnąć. Jednak zupełnie nie potrafili się dogadać. - Możemy się zamienić? Nic nie rozumiem - powiedziała w końcu Polka, lecz nie przyniosło to oczekiwanego efektu. - To niemożliwe - tak podsumował wyzwanie 26-latek. Mimo to po ich minach widać było, że bawili się przednio.

Film z ich udziałem spodobał się również internautom. "Uwielbiam ich", "Są najlepsi" - komentowali. Choć niektórzy pozwolili sobie na drobne złośliwości. "Jak to możliwe, że są w tym tak źli, a jednocześnie tak dobrzy na korcie?" - pisali, nawiązując choćby do świetnych występów polskiej pary w mikście.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają o finał United Cup

Pozostaje liczyć, że w najbliższym czasie współpraca Świątek i Hurkacza znów będzie bardziej owocna. 6 stycznia czeka ich półfinał United Cup, w którym zmierzą się z Francją lub Norwegią. Mecz zostanie rozegrany w Sydney.