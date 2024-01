Linette szła jak burza, nagle załamanie. Co tam się wydarzyło?!

Zanosiło się na to, że ten mecz potrwa maksymalnie 70 minut. Magda Linette była dwa gemy od wygrania meczu, ale nie zdołała szybko zamknąć spotkania.

Linette szła jak burza

Już w pierwszym gemie spotkania z Cristiną Bucsą Polka była o krok od przełamania. Następne gemy przebiegały w szybkim tempie. Nie było długich wymian i zaciętej walki o każdy punkt. Dwa gemy serwisowe Linette wygrała do zera.

Kluczowy okazał się siódmy gem pierwszego seta, kiedy Linette przełamała Bucsę. Powtórzyła ten wyczyn dwa gemy później, wygrywając jednocześnie seta 6:3.

W drugim secie Linette starała się kontynuować dobrą grę. Szybko przełamała Hiszpankę i prowadziła 3:0. Dużo pewniej serwowała od rywalki, jej return także był na wyższym poziomie.

Problemy pojawiły się przy stanie 4:1 dla polskiej tenisistki. Wkradła się dekoncentracja, przez co Linette pozwoliła rywalce złapać rytm i wrócić do meczu. Bucsa niespodziewanie przełamała Linette w dziewiątym gemie, a w następnym obroniła aż trzy piłki meczowe i doprowadziła do remisu w secie 5:5.

Niestety, widzowie nie mogli zobaczyć końcówki meczu przez problemy techniczne po stronie WTA. Ale Linette walczyła dalej. Była w stanie przerwać szarżę Hiszpanki. Odparła jej atak w kolejnym gemie i była bliżej wygrania meczu. W 12. gemie seta Polka wyszła ze stanu 0:40 przy serwisie rywalki. Ostatecznie Linette triumfowała po piątej piłce meczowej 6:3, 7:5.

W 1/8 finału turnieju w Brisbane Magda Linette zagra z Rosjanką Darią Kasatkiną. Z pewnością szkoda, że nie udało się szybciej zakończyć spotkania z Bucsą, bo udałoby się zachować więcej sił na starcie z rosyjską tenisistką.

Potencjalną rywalką Linette w ćwierćfinale może być Aryna Sabalenka.