Sabalenka wchodzi w nowy sezon z futryną. Totalna demolka w 58 minut [WIDEO]

Aryna Sabalenka (2. WTA) w imponującym stylu rozpoczęła nowy sezon na światowych kortach. W środę rozegrała pierwszy mecz i już pokazała, że jest doskonale przygotowana. W drugiej rundzie turnieju w Brisbane ograła Lucię Bronzetti (52. WTA) 6:3, 6:0 i błyskawicznie zameldowała się w 1/8 finału. Sprawę rozstrzygnęła w zaledwie 58 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Sabalenka pokazała moc. Fenomenalne otwarcie sezonu. Zaczęła się bawić

Białoruska gwiazda dała prawdziwy pokaz mocy, jeśli chodzi o serwis. Do tej pory jej zmorą były podwójne serwisowe. Przeciwko Włoszce popełniła tylko jeden. Miała za to aż osiem asów i bardzo dobrą skuteczność pierwszego podania - na poziomie 57 proc. W pierwszym secie udało jej się przełamać tylko raz, w szóstym gemie, ale to wystarczyło. Pierwszą partię wygrała do trzech.

W drugiej nie dała już rywalce żadnych szans. Dwa otwierające gemy wygrała do zera. W kolejnych trzech przegrywała tylko jedną akcję. W decydującym pozwoliła sobie na odrobinę fantazji. Podczas jednej z akcji popisała się fantastycznym zagraniem pomiędzy nogami, czyli tzw. hot-dogiem. Nie przyniosło jej to punktu, ale i tak na twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Chwilę później i tak wykorzystała pierwszą piłkę meczową i cieszyła się z wygranej w całym meczu.

A był to jej już 12. triumf na australijskiej ziemi z rzędu. W poprzednim roku zwyciężyła cztery mecze w Adelajdzie oraz siedem w Australian Open i sięgała po mistrzowskie trofea w obu tych turniejach. - Nie skupiam się na serii, którą teraz ustanawiam. Po prostu skupiam się na sobie i w każdym meczu, w którym rozgrywam, chcę pokazać swój najlepszy tenis - powiedziała 25-latka w pomeczowym wywiadzie, cytowana przez portal WTA.

W kolejnej rundzie Aryna Sabalenka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Danielle Collins (54. WTA) - Lin Zhu (33. WTA). Panie mają wyjść na kort w środę ok. godz. 8:30 polskiego czasu.