Niebywała sytuacja w United Cup. Ewenement

Reprezentacja Norwegii sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału United Cup. Nie było to jednak łatwe zadanie, ponieważ promocję wywalczyła dopiero we wtorek, a stało się to dzięki zwycięstwu... holenderskiego miksta Demi Schuurs/Wesley Koolhof. Wszystkie ekipy tej grupy miały taki sam bilans zarówno zwycięstw, jak i wygranych setów. Zadecydował zatem bilans wygranych gemów.

