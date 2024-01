Iga Świątek całkowicie skreślona. "Jeden procent"

Iga Świątek ma za sobą bardzo udany sezon. Wygrała aż sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy, czyli Roland Garros. Triumfowała również w WTA Finals i dzięki temu wróciła na pozycję liderki rankingu WTA, wyprzedzając Arynę Sabalenkę.

Legenda tenisa oceniła szanse Igi Świątek na Złotego Szlema

Świątek rozpoczęła już zmagania w nowym sezonie. Polka odniosła dwa zwycięstwa podczas trwającego United Cup (z Beatriz Haddad Maią i Sarą Sorribes Tormo), czym przyczyniła się do awansu reprezentacji do ćwierćfinału. Wielu jednak zastanawia się, jak poradzi sobie w dużo ważniejszych turniejach. W trakcie rozmowy na portalu X jeden z fanów spytał legendarną Pam Shriver o to, jak ocenia szanse Świątek na sięgnięcie w tym roku po Złotego Szlema (wygranie wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w roku oraz zdobycie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich). Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń.

- Powiedziałabym jeden procent. Może dałabym pięć procent. Słuchaj, jest powód, dla którego zrobiono to tylko raz. To była oczywiście Steffi Graf - powiedziała Shriver. Tak jak wspomniała była tenisistka, jedyną zawodniczką w historii, która sięgnęła po Złotego Szlema, jest Steffi Graf. Osiągnęła to w 1988 roku.

Świątek udowadniała już, że świetnie radzi sobie na wielkoszlemowych turniejach. W Rolandzie Garrosie triumfowała już trzykrotnie. Wygrywała także US Open. Igrzyska olimpijskie odbędą się na kortach w Paryżu, gdzie Polka czuje się znakomicie i tym samym jest w ścisłym gronie faworytów do sięgnięcia po złoto. Niestety nie najlepiej radzi sobie na trawiastych kortach, na których rozgrywany jest między innymi Wimbledon. Jej najlepszym osiągnięciem na tym wielkoszlemowym turnieju jest ćwierćfinał.

Teraz Świątek skupia się na kolejnym meczu w United Cup. Polacy w ćwierćfinale zmierzą się z Chinami. Świątek będzie czekać rywalizacja z Qinwen Zheng. Pierwszy mecz kadry rozpocznie się w nocy z wtorku na środę o godzinie 03:00 polskiego czasu.