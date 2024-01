Świątek i Hurkacz zachwycają! "Faworyci do złota igrzysk"

W nocy z wtorku na środę polska drużyna zmierzy się z Chinami w meczu ćwierćfinałowym United Cup. To drużynowe rozgrywki damsko - męskie. W Australii trwa właśnie ich druga edycja. W ubiegłorocznej Polacy doszli do półfinału, przegrywając ostatecznie z ekipą USA, która potem wygrała całe zawody.

Początek meczu Polska - Chiny o godzinie 3:00. Jako pierwszy na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Zhizhen Zhang. Potem wystąpią Iga Świątek i Qinwen Zheng. Na koniec mikst, który może decydować o ostatecznym wyniku rywalizacji.

Uwaga na Chińczyków, którzy ograli Czechów

- Polska jest faworytem, ale oczywiście trzeba uważać na rywali. Chińczyków nie można lekceważyć. Qinwen Zheng jest bardzo zdolna, mimo młodego wieku już 14. w rankingu WTA. Zhizhen Zhang to z kolei najlepszy tenisista chiński w historii. Ćwierćfinał zapowiada się interesująco - mówi w rozmowie ze Sport.pl Tomasz Tomaszewski, który komentuje w Polsacie Sport mecze United Cup 2024.

Zhang jest obecnie 58. na świecie. W lipcu był nawet 52. W zeszłorocznych turniejach Roland Garros i US Open dochodził do trzeciej rundy. Zheng z kolei nigdy nie był wyżej niż miejsce, które dziś zajmuje. Organizacja WTA przyznała jej w grudniu nagrodę dla zawodniczki, która dokonała największego postępu w ostatnich 12 miesiącach.

Świątek i Zheng grały cztery razy. Wszystkie mecze wygrała Polka, choć trzy z nich po trzysetowych bojach (Cincinnati 2023, Roland Garros 2022, San Diego 2022). Hurkacz z kolei zwyciężył w dwóch z trzech spotkań z Zhangiem.

Tomaszewski jest zachwycony postawą polskich tenisistów w tegorocznym United Cup - zwłaszcza w mikście. W ostatnim meczu para Hubert Hurkacz - Iga Świątek pokonała duet Alejandro Davidovich-Fokina - Sara Sorribes Tormo 6:0, 6:0.

Para na medal?

- Hubert i Iga tworzą parę, której możliwości wydają się być ogromne. Będą należeć do grona faworytów do tytułu olimpijskiego w Paryżu. W tym ostatnim meczu miksta Iga kilkukrotnie zaskoczyła Hiszpana nie tylko returnem, ale także serwisem. Asy, wygrywające podania. Iga pokazuje, że jest w znakomitej formie, imponuje dynamiką. To może być jej kolejny znakomity sezon. Poza tym zarówno Iga, jak i Hubert potrafią świetnie grać w debla. To się czuje, że dobrze rozumieją się w trakcie gry, wyczuwają odpowiednio geometrię kortu - ocenia nasz rozmówca.

Polacy pokonali w grupie United Cup 2024 Brazylię i Hiszpanię. Chińczycy niespodziewanie ograli Czechów (Qinwen Zheng pokonała m.in. Marketę Vondrousovą, mistrzynię Wimbledonu), ale ulegli Serbii. Lepsza ekipa z pary Polska - Chiny w półfinale zmierzy się ze zwycięzcą grupy D (Francja, Niemcy lub Włochy) albo Norwegią.

- Formuła turnieju jest bardzo ciekawa. Wszystko dzięki temu, że oglądamy zarówno mecze pań, jak i panów. Z kolei np. nowa formuła Davis Cup nie wydaje się być aż tak atrakcyjna. Myślę, że United Cup ma spore szanse rozwoju i być może nawet wyprze w jakimś stopniu w przyszłości rozgrywki Davis Cup (męskie rozgrywki reprezentacyjnej - przyp.red.) i Billie Jean King Cup (żeńskie - przyp.red.) - kończy Tomasz Tomaszewski.