Obrońcy tytułu wylecieli z United Cup! Mogą być wściekli

30 grudnia inauguracyjnym meczem w United Cup wystartował nowy tenisowy sezon. W fazie grupowej tego drużynowego turnieju kapitalnie spisała się reprezentacja Polski. Biało-czerwoni pokonali zarówno Hiszpanię oraz Brazylię, przegrywając raptem jeden pojedynek, w którym Hubert Hurkacz uległ w trzech setach Alejandro Davidovichowi Fokinie. Nasi reprezentanci bilansem pięciu zwycięstw i jednej porażki wygrali grupę A, meldując się w ćwierćfinale.

Amerykanie mogą czuć się poszkodowani. Są główną ofiarą zmiany przepisów

Polacy długo musieli czekać aż wyłoniony zostanie ich rywal w walce o najlepszą czwórkę. Ostatecznie za sprawą mikstowego zwycięstwa Serbów z Czechami, zostali nimi Chińczycy, którzy fazę grupową zakończyli z bilansem 4:2, wyprzedzając w tabeli drugich miejsc Stany Zjednoczone. Amerykanie są największymi przegranymi tegorocznej edycji United Cup.

Obrońcy tytułu w grupie mierzyli się z Australią oraz Wielką Brytanią. Doszło do niecodziennej sytuacji, gdyż wszystkie trzy nacje zakończyły zmagania z bilansem 3:3. O końcowej kolejności w tabeli zadecydowały bezpośrednie starcia oraz współczynnik gemów. W ten sposób Australia zameldowała się w czołowej ósemce (zagra z Serbią), a Stany Zjednoczone musiały czekać na pozostałe rozstrzygnięcia, aby ostatecznie znaleźć się w gronie dwóch najlepszych ekip z drugich miejsc. Ostatecznie tak się nie stało.

Tegoroczna edycja United Cup jest dopiero drugą w historii, przez co jej reguły wciąż ewoluują. W tym roku zmodyfikowana została liczba meczów w rywalizacji. Zamiast pięciu pojedynków - dwa single męskie, dwa kobiece i mikst - mamy po jednej grze pojedynczej mężczyzn, kobiet i grę mieszaną. Najbardziej poszkodowane z racji takiej zmiany są bez wątpienia nacje z największą grupą swoich reprezentantów w czołówce.

Dotyczy to głównie ekipy z największą liczbą zawodników w czołowej setce rankingów ATP oraz WTA, czyli Amerykanów, którzy przed rokiem - w bardziej rozbudowanej formule - ostatecznie triumfowali w składzie Taylor Fritz, Jessica Pegula, Frances Tiafoe i Madison Keys. Każdy z nich to zawodnik czołowej dwudziestki rankingu. Wówczas w półfinale pokonali Polaków aż 5:0. Co prawda wtedy swoje mecze przegrali zarówno Iga Świątek jak i Hubert Hurkacz, stanowiący o sile naszej drużyny w tym roku, ale brak konieczności wystawiania rakiet numer dwa w tym roku, jest bez wątpienia korzystne dla Polaków. W podobnej sytuacji są również m.in. Serbowie, którzy mają w swoich szeregach Novaka Djokovicia, ale cierpią na spory deficyt wyróżniających się jednostek w cyklu WTA Tour. Kobiecą rakietą numer jeden jest Olga Danilović, sklasyfikowana na 121. miejscu. Ze zmiany formuły cieszą się także w Grecji, gdzie przepaść między Marią Sakkari i Stefanosem Tsitsipasem, a resztą kadry jest ogromna.

Pierwszy ćwierćfinał United Cup pomiędzy Polską a Chinami odbędzie się o godz. 3:00 w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.