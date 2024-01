To dlatego Boniek nie kibicował Hurkaczowi. "Muszę być zupełnie szczery"

Poprzedni sezon był słodko-gorzki dla Huberta Hurkacza. Choć wygrał trzy turnieje, w Marsylii, Szanghaju i Bazylei, to bardzo słabo radził sobie w imprezach wielkoszlemowych. Najdalej dotarł do IV rundy Australian Open. Do dziś jego najlepszym wynikiem w turniejach tej rangi pozostaje półfinał Wimbledonu z 2021 roku, kiedy to po czterosetowym boju uległ Mateo Berrettiniemu 3:6, 0:6, 7:6 (3), 4:6. Wówczas rywalizacji Polaka z Włochem przyglądał się Zbigniew Boniek. Po latach były prezes PZPN przyznał, komu kibicował w tym starciu. Jego odpowiedź może zszokować.

Boniek udzielił wywiadu dla "Faktu", w którym poruszył temat tenisa. Nie tylko sam grywa w niego rekreacyjnie, ale też śledzi zmagania Polaków. Co więcej, jego zięciem jest Vincenzo Santopadre, a więc trener tenisa. W przeszłości szkolił on m.in. wspomnianego Berrettiniego i to w czasie, gdy rywalizował z Hurkaczem w Londynie.

W związku z tym przed Bońkiem był spory dylemat, któremu z zawodników kibicować na Wimbledonie. - Wiadomo, że życzę Hurkaczowi jak najlepiej, ale muszę być zupełnie szczery. Akurat wtedy byłem za Berrettinim. Nie tylko ze względu na zięcia, bo znam się bardzo dobrze również z Matteo. Pewnych rzeczy nie zmienię - wyznał Boniek.

Były prezes PZPN przyznał jednak, że darzy Polaka ogromną sympatią. - Na Huberta zawsze czeka w Rzymie kort w moim klubie. Wystarczy, że zadzwoni. A po treningu dobry wegański obiad - podkreślał.

Teraz przed Hubertem Hurkaczem kolejny sezon. Właściwie zainaugurował go już w sobotę 30 grudnia, kiedy to rozpoczął zmagania w United Cup. Rozegrał cztery spotkania, z czego trzy zakończyły się jego zwycięstwem. Najpierw w singlu pokonał 6:7, 6:2, 6:3 Thiago Seybotha Wilda, a następnie w duecie z Igą Świątek pewnie wygrali zarówno z parą Beatriz Haddad Maia - Marcelo Melo, jak i Sarą Sorribes Tormo oraz Alejandro Davidovichem Fokiną.

Hurkacz i Świątek powtórzyli długo wyczekiwany wynik w historii tenisa

Co więcej, ostatniemu z wymienionych duetów nie oddali nawet gema, zostając pierwszą od ponad 16 lat parą, która wygrała 6:0, 6:0 w oficjalnym meczu miksta. Dzięki dobrym wynikom Hurkacza, jak i Świątek reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału United Cup. Na tym etapie turnieju zmierzy się z Chinami. Starcie tych dwóch drużyn odbędzie się podczas środowej sesji dziennej w Perth. Oznacza to, że pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego.