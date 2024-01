Czarny koń Australian Open? Brutalna weryfikacja. A miało być tak pięknie

Najpopularniejszą formą końcówki przygotowań do nowego sezonu dla większości czołowych tenisistów były imprezy pokazowe. W Abu Dabi w World Tennis League wystąpili Iga Świątek czy Hubert Hurkacz. W turnieju udział wzięła także Sofia Kenin, która postraszyła rywalki. Wraz z Daniiłem Miedwiediewem, Andriejem Rublowem oraz Mirrą Andriejewą wygrali całą imprezę.

Amerykanka w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich wygrała wszystkie trzy mecze singlowe - rozgrywano jednego seta. Pokonała Caroline Garcię, Soranę Cirsteę oraz - co robi największe wrażenie - Arynę Sabalenkę. Triumfowała także we wszystkich trzech meczach deblowych, co oznacza, że ani razu nie zaznała goryczy porażki.

"Czy to zapowiedź powrotu Kenin do najlepszych wyników sprzed kilku lat? W sezonie 2020 wygrała Australian Open, a w przełożonym na jesień Roland Garros doszła wtedy do finału, przegrywając dopiero z Igą Świątek. Tamten rok kończyła na czwartym miejscu na świecie, a organizacja WTA wybrała jej kandydaturę w kategorii "tenisistka roku 2020"" - zastanawiał się niedawno Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Miała być czarnym koniem początku sezonu, a już zanotowała wpadkę. Natychmiastowa reakcja

37. zawodniczka świata na inauguracje sezonu WTA Tour wygrała Brisbane. Podobnie uczyniły Aryna Sabalenka, Elena Rybakina czy Magda Linette. Rozstawiona z 14. Sofia Kenin w pierwszej rundzie mogła liczyć na wolny los. W drugiej zmierzyła się z Ariną Rodionową, tenisistką, która do 2014 roku reprezentowała Rosję. Aktualnie gra pod flagą Australii. To element wspólny, gdyż urodziła się w Rosji, skąd pochodzą jej rodzice. 34-letnia Rodionowa nigdy nie dotarła nawet do pierwszej setki, ale właśnie jest w najlepszym okresie swojej kariery. Trzy tygodnie temu dotarła na 112. miejsce w rankingu WTA.

Rodionowa w Brisbane sprawiła już niespodziankę, pokonując 6:3, 6:2 Martinę Trevisan (46. WTA). Wyżej notowanej Amerykance również postawiła bardzo trudne warunki. Do stanu 3:3 pierwszego seta nie odnotowano przełamań, więc następnie ruszyły one lawinowo. Pięć z rzędu, ale o ten jeden lepsza była reprezentantka Australii. Wygrała 7:5.

Druga partia układała się lepiej dla Kenin, która przełamała rywalkę, a następnie utrzymała swoje podanie na 5:2 po bardzo długim gemie. Rozegrano aż 30 punktów. Rodionowa miała aż siedem break pointów, ale z przodu wciąż była 25-latka. Amerykanka dotarła do piłki setowej przy swoim podaniu, ale jej nie wykorzystała w przeciwieństwie do break pointa przeciwniczki. Australijka wyrównała w ostatniej chwili, przez co doszło do tiebreaka. W nim walka również była zacięta, ale 9:7 górą była 34-latka, która po blisko dwóch i pół godzinie rywalizacji zeszła zwycięsko z kortu.

Arina Rodionowa w rankingu live jest już na 103. pozycji, co oznacza życiowe osiągnięcie. W 1/8 finału zmierzy się z lepszą z pary Mirra Andriejewa-Ludmiła Samsonowa. Natomiast Sofia Kenin po szybkiej porażce w Brisbane zdecydowała się na poproszenie o dziką kartę do imprezy w Hobart, która ruszy 8 stycznia.