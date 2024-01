Niewiarygodna passa Igi Świątek. To trwa już dziewięć lat!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz świetnie rozpoczęli zmagania w United Cup na przełomie 2023 i 2024 roku. Polacy wygrali 3:0 z Brazylią (m.in. dzięki zwycięstwu 6:2, 6:2 Igi Świątek nad Beatriz Haddad Maią), a potem pokonali 2:1 Hiszpanię (Świątek pokonała 6:2, 6:1 Sarę Sorribes Tormo), przez co zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. "Polka pokazała, dlaczego jest numerem jeden. Nie dała żadnych szans swoim przeciwniczkom. Świątek udowodniła wszystkim, że jest gotowa na sezon 2024" - pisali dziennikarze z całego świata po meczach Igi.

Wyjątkowy wyczyn Świątek. Seria trwa już dekadę. "Ogromny sukces"

Portal tennis-infinity.com zauważył, że Świątek ustanowiła wyjątkowy rekord. Polka wygrała mecz otwarcia już w dziesiątym sezonie z rzędu. To oznacza, że nie przegrała spotkania na start rozgrywek od 2015 roku. Seria rozpoczęła się od wygrania meczu w turnieju J4 w Szczecinie w 2015 roku i została przedłużona po wygranej 6:2, 6:2 nad Beatriz Haddad Maią w United Cup. "Niezwykła konsekwencja Świątek została potwierdzona tym wyczynem. Ogromny sukces Polki nie wydarzył się jednak w próżni. To pokazuje jej siłę od czasów gry jako juniorka" - czytamy w artykule.

Świątek wypowiedziała się nt. planów na nowy sezon, a także na igrzyska olimpijskie w Paryżu tuż przed rozpoczęciem United Cup. - Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać turniejów, które odbędą się w Australii. Czuję się lepiej przygotowana, aby poradzić sobie z presją bycia numerem 1 na świecie w tym roku. Turniej w Paryżu będzie rozgrywany na mojej ulubionej nawierzchni. Z drugiej strony, to też rodzi większe oczekiwania fanów. Wiem, że będę musiał wykonać tę samą pracę, co na każdym innym turnieju. Nie będę się okłamywać, że będzie łatwo lub tak samo - stwierdziła Świątek.

Pierwszym wielkoszlemowym turniejem w 2024 roku będzie Australian Open. Do tej pory Świątek nie wygrała tego turnieju, a jej najlepszy wynik to półfinał z 2022 roku, gdzie Polka przegrała 4:6, 1:6 z Danielle Collins. Poza tym trzykrotnie Iga docierała do czwartej rundy. Najbliższa edycja Australian Open będzie rozgrywana w dniach 14-28 stycznia.