Świątek nie miała litości. Takiego "ciosu" Hurkacz się nie spodziewał [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) dała popis w poniedziałkowym meczu United Cup przeciwko Hiszpanii. Najpierw pokonała 6:2, 6:1 Sarę Sorribes Tormo (53. WTA), a potem w mikście z Hubertem Hurkaczem (9. ATP) zdemolowali 6:0, 6:0 hiszpańską tenisistkę i jej rodaka Alejandro Davidovicha Fokinę (26. ATP). Nic dziwnego, że Polka była w znakomitym nastroju, czemu dała wyraz na konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek powalczy o medal olimpijski? "To będzie bardzo trudny dla niej sezon"

Iga Świątek zażartowała z Huberta Hurkacza. "Uda mu się"

Świątek musiała ratować sytuację Polski, gdyż zanim weszła do gry, Hurkacz poległ w starciu z Davidovichem Fokiną. Choć pierwszy set wygrał 6:3, to w dwóch kolejnych spisał się gorzej i przegrywał 3:6 oraz 4:6. Ten mecz trwał nieco ponad dwie godziny, co dla polskiego tenisisty nie jest niczym nowym - często zdarza mu się rozgrywać tie-breaki. Jego koleżanka z reprezentacji w żartobliwy sposób nawiązała do tego podczas konferencji.

Jeden z dziennikarzy zadał reprezentantom Polski pytanie, czy mieli umówione spotkanie obiadowe, że tak szybko rozstrzygnęli mecz w mikście (potrzebowali zaledwie 43 minut). Jako pierwszy głos zabrał Hurkacz, który nie ukrywał radości z tego, że w grze mieszanej udało mu się zrewanżować Davidovichowi Fokinie. A potem zaczęła mówić Świątek. - Dla nas to będzie lunch… Próbuję nauczyć Hubiego, że nie potrzebuje tie-breaka w każdym secie. Uda mu się - zażartowała. Lekko zmieszany Hurkacz zareagował tylko wymownym "tak", ale po chwili też się uśmiechnął.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz świetnie spisują się w United Cup. Pewny awans

Mimo wszystko oboje mogli być zadowoleni, w końcu dzięki wygranej Polska zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie A i w ćwierćfinale trafi na teoretycznie słabszego przeciwnika. Zapewne będzie to któryś z zespołów grających w grupie C (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia) lub grupie E (Serbia, Chiny, Czechy).

Ćwierćfinał United Cup z udziałem reprezentacji Polski zostanie rozegrany w środę 3 stycznia. Relacja i wyniki na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.