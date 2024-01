Iga Świątek zakończyła współpracę z państwowym gigantem. "Potwierdzam"

Iga Świątek nie miała zbyt wiele czasu na sylwestrowe świętowanie. W poniedziałek od wczesnych godzin porannych (czasu polskiego) rywalizowała na korcie w ramach United Cup, gdzie Polska mierzyła się z reprezentacją Hiszpanii. Nasza najlepsza tenisistka wygrała oba swoje mecze. Najpierw rozbiła Sarę Sorribes Tormo 6:2, 6:1, a chwilę później w parze z Hubertem Hurkaczem bez straty seta pokonała tę samą zawodniczkę w duecie z Alejandro Davidovichem Fokiną. Pomimo noworocznego szaleństwa fani szybko zorientowali się, że ze strojem Świątek jest coś nie tak.

Kibice zwrócili uwagę na strój Igi Świątek. Czegoś zabrakło. Co to oznacza?

Chodzi o jego górną część, gdzie pośrodku znajdowało się logo Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PZU). Tym razem miejsce to pozostało puste. - PZU to mój strategiczny sponsor i ogromne wsparcie dla mojej pracy jako tenisistki. To partnerstwo daje mi poczucie bezpieczeństwa, które jest nieocenione w tak dynamicznym i wymagającym sporcie, jakim jest tenis - mówiła tenisistka, rozpoczynając współpracę ze spółką w 2021 r. Sportsmenka często pojawiała się także w kampaniach reklamowych tej firmy.

Zaskakującą zmianę na stroju tenisistki zauważyła jedna z użytkowniczek portalu społecznościowego X i od razu zaalarmowała.

Komentujący docenili spostrzegawczość i odnotowali, że jeszcze w sobotę w trakcie konfrontacji z Brazylią logo PZU było widoczne. Na tweeta zareagował m.in. dziennikarz "Super Expressu", Michał Chojecki. - Umowa skończyła się z końcem 2023 r. Negocjowali, ale widocznie na razie się nie dogadali - poinformował.

"Potwierdzam — umowa Igi z PZU wygasła i nie będzie kontynuacji" - szybko wyjaśnił też na platformie X Bartosz Ignacik z Canal Plus Sport.

Już w sierpniu na pytanie portalu Money.pl o kontynuowanie współpracy PZU dość niejednoznacznie odpowiedziała Paula Wolecka z teamu Igi Świątek. - Kwestie sponsorskie objęte są poufnością - ucięła. Świątek wciąż pozostaje ambasadorką Porsche, Rolexa, Oshee, a także firmy odzieżowej związanej z Rogerem Federerem ON Running.