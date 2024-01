Świątek natychmiast ruszyła z gratulacjami, gdy zobaczyła wpis wielkiej rywalki

Petra Kvitova (17. WTA) to jedna z najbardziej utytułowanych tenisistek w tourze WTA. W trakcie kariery zdobyła aż 31 tytułów, z czego dwa na Wimbledonie (2011, 2014). Poprzedni rok również był dla niej udany, wygrała m.in. zawody WTA 1000 w Miami. Choć raczej zapamięta go przede wszystkim ze względu na to, co działo się w jej życiu osobistym.

Petra Kvitova przekazała wspaniałą wiadomość. Iga Świątek reaguje

W lipcu 2023 r. Czeszka wzięła ślub ze swoim trenerem Jirim Vankiem (prowadzi ją od 2016 r.). Stało się to blisko dwa lata po tym, jak ogłosili, że są parą. A niedawno przekazali kolejną wiadomość dotyczącą ich związku.

W pierwszym dniu nowego roku Kvitova opublikowała wyjątkowy wpis na Instagramie. "Chciałabym życzyć wam szczęśliwego nowego roku i podzielić się z wami ekscytującą wiadomością, że tego lata wraz z Jirim powitamy dziecko w naszej rodzinie!" - ogłosiła.

W komentarzach posypały się gratulacje. Na radosną wieść zareagowała również Iga Świątek. "Gratuluję, bardzo się cieszę" - napisała Polka. Podobne wpisy zamieściły między innymi Angelique Kerber, Caroline Wozniacki czy Ashleigh Barty.

Petra Kvitova ogłosiła, że jest w ciąży. Raczej nieprędko wróci na kort

Po ostatnim ogłoszeniu 33-latki można zastanawiać się, czy w najbliższym czasie zobaczymy ją na korcie. Wydaje się to mocno wątpliwe, również dlatego, że od pewnego czasu zmaga się z urazem. - Przygotowania Petry do sezonu komplikuje kontuzja pleców. Zdecyduje, jak będzie ze startem w Australian Open - przekazał jakiś czas temu jej rzecznik Karel Tejkal.

Petra Kvitova nie jest jedyną znaną tenisistką, która spodziewa się dziecka. Kilka tygodni wcześniej to samo ogłosiła Belinda Bencic (19. WTA).