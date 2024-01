Nowe zasady w rankingu WTA. Fantastyczne wieści dla Świątek, cios dla Sabalenki

Iga Świątek po triumfie w WTA Finals wróciła na pozycję liderki światowego rankingu. Od tamtego czasu zawodniczki z czołówki nie rywalizowały w turniejach, dzięki czemu nie musiała obawiać się o utratę tej pozycji. Zajmuje ją również na początku nowego roku, który przyniósł istotne zmiany dotyczące zestawienia.

Iga Świątek zyskała na zmianach w rankingu WTA. Odskoczyła Arynie Sabalence

Od 1 stycznia wprowadzono nowe zasady dotyczące m.in. liczby turniejów branych pod uwagę do rankingu. Obecnie zawodniczki otrzymują punkty za 18 turniejów plus za WTA Finals lub WTA Elite Trophy (o ile grały w którymś z nich). Wcześniej było to 16 turniejów plus Finals/Elite Trophy.

Te zmiany okazały się korzystne dla Świątek, która zyskała punkty za dwa turnieje dotychczas niewliczające się do jej ogólnego wyniku. Dopisano jej 110 pkt za półfinał w Bad Homburg oraz 100 pkt za ćwierćfinał w Tokio (łącznie 210 pkt). W efekcie jej dorobek w rankingu wzrósł z 9295 do 9505 pkt.

W ten sposób Polka powiększyła przewagę nad drugą Aryną Sabalenką, nadal mającą 9050 pkt. To dlatego, że w zeszłym sezonie Białorusinka zagrała w zaledwie 15 turniejach (wliczając WTA Finals), zatem nie było za co dopisać jej punktów. W dodatku po tych zmianach jest już pewne, że 22-latka pozostanie liderką rankingu niezależnie od styczniowych wyników, w tym w Australian Open. Wynika to z tego, że obie tenisistki w tym miesiącu mogą zdobyć maksymalnie 2500 pkt, ale Sabalenka broni ich aż 2470, podczas gdy Świątek 365.

Na zmianach rankingowych skorzystały również inne polskie tenisistki z czołowej setki zestawienia. Magda Linette awansowała o dwa miejsca i obecnie jest 22., a Magdalena Fręch przesunęła się z 74. na 70. pozycję.

Ranking WTA z dnia 1 stycznia 2024 r.