12:0! Popis Świątek i Hurkacza! To był nokaut, jest pierwsze miejsce

Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dalej w turnieju United Cup. Po pokonaniu Brazylii tym razem nie bez problemów rozprawili się z Hiszpanią. Zaczęło się od niespodziewanej porażki Hurkacza, ale dwa kolejne mecze to już nasz popis. Sygnał do odrabiania strat dała Iga Świątek, a spotkanie mikstów skończyło się prawdziwym nokautem. Dzięki temu Polska awansowała do ćwierćfinału tych rozgrywek.

3 screnn TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl